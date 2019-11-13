13 Kasım 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni takımı
Süper Lig'in 11. haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı ağırlayan Fenerbahçe, rakibini 3-2 mağlup ederek rahat bir nefes aldı. Milli araya moralli giren ve 12. haftada oynayacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde ara transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Kadroda düşünülmeyen Miha Zajc ve Mehmet Ekici'yi göndererek bu oyunculardan gelen parayı transfer için harcamayı planlayan Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık gerçekleşiyor. İşte yıldız futbolcunun yeni takımı...
Giriş Tarihi: 13.11.2019 15:39 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 15:49
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