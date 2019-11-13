13 Kasım 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni takımı

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı ağırlayan Fenerbahçe, rakibini 3-2 mağlup ederek rahat bir nefes aldı. Milli araya moralli giren ve 12. haftada oynayacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde ara transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Kadroda düşünülmeyen Miha Zajc ve Mehmet Ekici'yi göndererek bu oyunculardan gelen parayı transfer için harcamayı planlayan Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık gerçekleşiyor. İşte yıldız futbolcunun yeni takımı...

Giriş Tarihi: 13.11.2019 15:39 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 15:49
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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni takımı

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe'de yeni sezonda hedef mutlak şampiyonluk...

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni takımı

Sarı-lacivertli takım, geçtiğimiz sezon gösterilen kötü performansın ardından 2019/2020 sezonuna bomba gibi bir giriş yaptı.

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni takımı

Lige üst üste galibiyetlerle başlayan Kanarya, ilk 2 maçında 6 puan toplayarak şampiyonluğun en büyük favorilerinden birisi olduğunu gösterdi.

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni takımı

İyi başlangıcını ilerleyen haftalara yansıtamayan ve inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe, ilk 7 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 11 puan toplamıştı.

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni takımı

8. haftada deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup eden Ersun Yanal'ın öğrencileri, sonraki hafta Kadıköy'de İttifak Holding Konyaspor'u 5-1'le geçti.

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