28 Ekim 2019, Pazartesi

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni takımı

Sezonun sona ermesiyle birlikte hareketli bir transfer dönemi geçiren ve takımı büyük ölçüde yenileyen Fenerbahçe'de ocak ayı için çalışmalar tam gaz devam ediyor. Baştan sol bek olmak üzere birkaç bölgeye daha takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerde iç transfer hareketliliği yaşanıyor. Kadroda düşünülmeyen birkaç oyuncuyu devre arasında satarak transfer için gelir elde etmeyi planlayan Kanarya'da flaş bir ayrılık gerçekleşiyor. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 28.10.2019 12:28 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 12:42
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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni takımı

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraktıktan sonra yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve Yukatel Denizlispor ile İttifak Holding Konyaspor galibiyetleriyle çıkışa geçen Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni takımı

Yaz transfer döneminde takımı baştan aşağıya yenileyen ve 12 ismi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, ocak ayında başta sol bek olmak üzere birkaç takviye daha yaparak şampiyonluk yolundaki ilerleyişini sürdürmek istiyor.

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni takımı

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kanarya'da teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda girişimler başladı.

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni takımı

Hareketli bir ara transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-lacivertlilerde ilk hedefse sol bek transferi... Hasan Ali Kaldırım'ın uzun süreli sakatlığı sonrası bu bölgede alternatifi bulunmayan sarı-lacivertliler, Kolarov ya da Melnjak transferlerinden birini bitirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de sol bek transferi için Kolarov ve Melnjak dışında alternatif arayışları sürerken, sarı-lacivertli kulübün ikinci başkanı Semih Özsoy, Konyaspor maçının ardından transfer açıklamasında bulundu.

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