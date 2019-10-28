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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni takımı
Sezonun sona ermesiyle birlikte hareketli bir transfer dönemi geçiren ve takımı büyük ölçüde yenileyen Fenerbahçe'de ocak ayı için çalışmalar tam gaz devam ediyor. Baştan sol bek olmak üzere birkaç bölgeye daha takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerde iç transfer hareketliliği yaşanıyor. Kadroda düşünülmeyen birkaç oyuncuyu devre arasında satarak transfer için gelir elde etmeyi planlayan Kanarya'da flaş bir ayrılık gerçekleşiyor. Son dakika Fenerbahçe haberleri...
Giriş Tarihi: 28.10.2019 12:28 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 12:42
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