03 Ocak 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Fellaini çılgınlığı

M.United'a 5 milyon Euro teklif eden Fenerbahçe yönetimi, Fellaini'ye de 3.5 yıl için 14 milyon Euro önerd i. İngiliz basını, "Transferde sona yaklaşıldı" ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 02.01.2019 22:51 Güncelleme Tarihi: 03.01.2019 07:56
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Fenerbahçede Fellaini çılgınlığı

Büyük bir transfer harekatı başlatan Fenerbahçe'de tüm gözler İngiltere'ye çevrilmiş durumda...

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Fenerbahçede Fellaini çılgınlığı

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda öncelikle orta alana çok kaliteli bir isim almak isteyen Sarı-Lacivertli yönetim, Manchester United formasını giyen Marouane Fellaini için kesinin ağzını açtı.

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Fenerbahçede Fellaini çılgınlığı

United'ın isteği 8 milyon Euro

Ada basınına da yansıyan bilgilere göre Fenerbahçe, 2020'ye kadar sözleşmesi olan Belçikalı yıldız için İngiliz kulübüne 5 milyon Euro teklif etti. Manchester United'ın ise 8 milyon Euro istediği ifade ediliyor.

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Fenerbahçede Fellaini çılgınlığı

Teklife çok olumlu yaklaşıyor

Başkan Ali Koç'un bizzat görüştüğü Fellaini'ye ise 3.5 yıllık sözleşme ve toplam 14 milyon Euro maaş önerildiği belirlendi.

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Fenerbahçede Fellaini çılgınlığı

FELLAİNİ AYRILMAYA HAZIR

Ardından Fellaini ve menajeriyle bir araya gelindi. Solskjaer'in tutumundan rahatsız olan Belçikalı futbolcu parasal konularda anlaşılması halinde Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini iletti.

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