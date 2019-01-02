Fenerbahçede Fellaini çılgınlığı

United'ın isteği 8 milyon Euro



Ada basınına da yansıyan bilgilere göre Fenerbahçe, 2020'ye kadar sözleşmesi olan Belçikalı yıldız için İngiliz kulübüne 5 milyon Euro teklif etti. Manchester United'ın ise 8 milyon Euro istediği ifade ediliyor.

