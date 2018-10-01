    01 Ekim 2018, Pazartesi

    A SPOR GALERİ

    Fenerbahçe'de Cocu yerine yine yabancı hoca!

    Fenerbahçe, Süper Lig'in yedinci haftasında Rizespor karşısında aldığı ağır mağlubiyetle son 50 sezonun en kötü başlangıcını yaşadı.

    Giriş Tarihi: 01.10.2018 18:23 Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 19:55
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    Fenerbahçe'de Cocu yerine yine yabancı hoca!
    Fenerbahçede Cocu yerine yine yabancı hoca!

    Fenerbahçe, Süper Lig'in yedinci haftasında Rizespor karşısında aldığı ağır mağlubiyetle son 50 sezonun en kötü başlangıcını yaşadı.

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    Fenerbahçe'de Cocu yerine yine yabancı hoca!
    Fenerbahçede Cocu yerine yine yabancı hoca!

    Mücadeleyi 3-0 kaybeden sarı lacivertliler, ilk 7 haftayı 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle tamamlayarak 7 puanda kaldı.

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    Fenerbahçe'de Cocu yerine yine yabancı hoca!
    Fenerbahçede Cocu yerine yine yabancı hoca!

    En son 1968-69 sezonunda ilk yedi haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Fenerbahçe, o tarihten sonraki en kötü sezon başlangıcını yaşadı.

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    Fenerbahçe'de Cocu yerine yine yabancı hoca!
    Fenerbahçede Cocu yerine yine yabancı hoca!

    Teknik direktör Cocu ile yollarını ayırması beklenen sarı-lacivertlilerde daha şimdiden yeni teknik direktör için birçok aday gündeme gelmeye başladı.

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    Fenerbahçe'de Cocu yerine yine yabancı hoca!
    Fenerbahçede Cocu yerine yine yabancı hoca!

    Fenerbahçeli taraftarlar özellikle Ersun Yanal'ı takımın başında görmek istese de yönetimin, yerli haca düşünmediği iddia edildi.

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