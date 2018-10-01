Fenerbahçede Cocu yerine yine yabancı hoca!

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Fenerbahçe'de Cocu yerine yine yabancı hoca!
Fenerbahçe, Süper Lig'in yedinci haftasında Rizespor karşısında aldığı ağır mağlubiyetle son 50 sezonun en kötü başlangıcını yaşadı.
Giriş Tarihi: 01.10.2018 18:23 Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 19:55
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