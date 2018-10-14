Fenerbahçede büyük operasyon! O yıldızlarla yollar ayrılıyor

14 Ekim 2018, Pazar
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Fenerbahçe'de büyük operasyon! O yıldızlarla yollar ayrılıyor
Phillip Cocu yönetimindeki Fenerbahçe, 8. hafta performanslarına bakıldığında son dönemin en düşük puanlı dönemini geçiriyor. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de Kadıköy'de oynadığı son 3 maçı da kazanamadı.
Giriş Tarihi: 14.10.2018 14:07 Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 14:10
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