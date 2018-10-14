    14 Ekim 2018, Pazar

    A SPOR GALERİ

    Fenerbahçe'de büyük operasyon! O yıldızlarla yollar ayrılıyor

    Phillip Cocu yönetimindeki Fenerbahçe, 8. hafta performanslarına bakıldığında son dönemin en düşük puanlı dönemini geçiriyor. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de Kadıköy'de oynadığı son 3 maçı da kazanamadı.

    Giriş Tarihi: 14.10.2018 14:07 Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 14:10
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    Fenerbahçe'de büyük operasyon! O yıldızlarla yollar ayrılıyor
    Fenerbahçede büyük operasyon! O yıldızlarla yollar ayrılıyor

    Phillip Cocu yönetimindeki Fenerbahçe, 8. hafta performanslarına bakıldığında son dönemin en düşük puanlı dönemini geçiriyor. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de Kadıköy'de oynadığı son 3 maçı da kazanamadı.

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    Fenerbahçe'de büyük operasyon! O yıldızlarla yollar ayrılıyor
    Fenerbahçede büyük operasyon! O yıldızlarla yollar ayrılıyor

    İlk hafta Bursaspor'u seyircisi önünde yenen Fenerbahçe, daha sonra Ülker Stadı'nda Kayserispor'a yenilip, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'le berabere kaldı.​ Phillip Cocu önderliğindeki Fenerbahçe, 8. hafta performanslarına bakıldığında da son dönemin en düşük puanlı dönemini geçiriyor. Fenerbahçe, 2006/2007'den bu yana ilk kez 10 puanın altında kaldı.

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    Fenerbahçe'de büyük operasyon! O yıldızlarla yollar ayrılıyor
    Fenerbahçede büyük operasyon! O yıldızlarla yollar ayrılıyor

    KADRO DIŞILAR!

    Fenerbahçe'de Volkan, Aatif ve Dirar'ın kadro dışı bırakılması deprem etkisi yaratırken, ikinci bir dalganın daha gelebileceği iddia edilmeye başlandı.

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    Fenerbahçe'de büyük operasyon! O yıldızlarla yollar ayrılıyor
    Fenerbahçede büyük operasyon! O yıldızlarla yollar ayrılıyor

    Liste henüz kesinleşmese de tarihinin en kötü başlangıçlarından birisini yapan sarı-lacivertli ekipte sezon sonu birçok oyuncuyla yollar ayrılacak. İşte Fenerbahçe'de bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan isimler:

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    Fenerbahçe'de büyük operasyon! O yıldızlarla yollar ayrılıyor
    Fenerbahçede büyük operasyon! O yıldızlarla yollar ayrılıyor

    VOLKAN DEMİREL

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