    17 Kasım 2018, Cumartesi

    A SPOR GALERİ

    Fenerbahçe'de büyük operasyon!

    Fenerbahçe'de sezon sonu 13 ismin sözleşmesi sona ererken sadece 3 yıldızla sözleşme yenilenmesi planlanıyor.

    Giriş Tarihi: 17.11.2018 10:04 Güncelleme Tarihi: 17.11.2018 10:08
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    Fenerbahçede büyük operasyon!

    Fenerbahçe'de teknik direktör konusu en azından şimdilik rafa kalktı. Yönetim, büyük bir aksilik olmazsa sezonu Erwin Koeman ile tamamlayacak. Sarı-lacivertliler, gelecek sezonun planlamasını da yapmaya başladı.

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    Fenerbahçede büyük operasyon!

    1 Haziran tarihi itibarıyla kiralıklar dahil toplam 13 futbolcunun sözleşmesi bitecek. Ali Koç ve ekibi, bu oyunculardan bazılarıyla Ocak ayında sözleşme görüşmelerine start verecek.

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    Fenerbahçede büyük operasyon!

    Yönetimin ana planı Neustadter, Şener Özbayraklı ve Yiğithan Güveli ile devam etme yönünde.

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    Fenerbahçede büyük operasyon!

    Şener'e ve Yiğithan'a TL üzerinden, Neustadter'e de şu anki sözleşmesinin altında teklifte bulunulacak.

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    Fenerbahçede büyük operasyon!

    Mukavelesi sona eren bazı oyuncuların durumları ise takip edilecek. Bu isimler Martin Skrtel, Mathieu Valbuena ve Roberto Soldado.

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