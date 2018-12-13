13 Aralık 2018, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de 240 milyonluk fiyasko

Fenerbahçe tarihinin en kötü sezonunu yaşarken, büyük beklentilerie kulüp başkanlığına seçilen Ali Koç'un ardından ekonomik olarak da büyük bir darbe yedi.

Giriş Tarihi: 13.12.2018 00:22 Güncelleme Tarihi: 13.12.2018 07:58
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Fenerbahçede 240 milyonluk fiyasko

Büyük umutlarla girdiği sezonda tarihinin en kötü günlerini yaşayan Fenerbahçe, Ali Koç yönetiminde 7 ayda adeta dibi gördü...

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Fenerbahçede 240 milyonluk fiyasko

15 haftada 14 puan alabilen Sarı- Lacivertliler ekonomik olarak da büyük bir darbe yedi.

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Fenerbahçede 240 milyonluk fiyasko

Ali Koç yönetimi, sezon başında 3 yıllık proje için göreve getirdiği ancak 3 ayda kovduğu Phillip Cocu için şu ana kadar 3.9 milyon Euro ödedi. Tazminat da kapıda bekliyor!

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Fenerbahçede 240 milyonluk fiyasko

COMOLLI ADETA KÖŞEYİ DÖNDÜ

Yönetim, Cocu'nun yerine göreve getirmeye hazırlandığı Ersun Yanal'a da 6 ay için 1 milyon Euro verecek.

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Fenerbahçede 240 milyonluk fiyasko

Ali Koç tarafından 'geleceğin takımı' kuracak iddiasıyla getirilen Damien Comolli'ye de 1 milyon Euro maaş ödeniyor.

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