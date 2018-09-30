Dokuz oyuncunun sözleşmesinin bitecek olması, mali açıdan da Fenerbahçe'yi rahatlatacak zira bu isimlere bir yılda toplam 13.5 milyon Euro (101 milyon TL) ücret ödeniyor. Sarı lacivertliler bu parayı, hedeflerine daha uygun futbolcuların alımında kullanarak hem takımın yaş ortalamasını düşürecek hem de daha az ücret ödeyecek.