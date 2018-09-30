    30 Eylül 2018, Pazar

    A SPOR GALERİ

    Fenerbahçe'de 2019'da operasyon!

    Fenerbahçe'de sezon sonu 9 futbolcunun sözleşmeleri sona eriyor.

    Giriş Tarihi: 30.09.2018 11:16 Güncelleme Tarihi: 30.09.2018 11:21
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    COMOLLI'NIN İŞİ KOLAYLAŞACAK!
    COMOLLININ İŞİ KOLAYLAŞACAK!

    Bu oyunculardan 7'sinin 28 yaş ve üstü olması, takımı gençleştirmeyi hedefleyen sportif direktör Damien Comolli'nin işini büyük ölçüde kolaylaştıracak.

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    GELENLERİN ORTALAMASI 24
    GELENLERİN ORTALAMASI 24

    Sezon sonu özellikle 30 yaşın üstündeki birçok oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Comolli'nin belirlediği transfer stratejisi doğrultusunda sarı lacivertlilerin bu sezon aldığı 11 futbolcunun yaş ortalaması 24.

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    13,5 MİLYON EURODAN KURTULACAKLAR
    13,5 MİLYON EURODAN KURTULACAKLAR

    Dokuz oyuncunun sözleşmesinin bitecek olması, mali açıdan da Fenerbahçe'yi rahatlatacak zira bu isimlere bir yılda toplam 13.5 milyon Euro (101 milyon TL) ücret ödeniyor. Sarı lacivertliler bu parayı, hedeflerine daha uygun futbolcuların alımında kullanarak hem takımın yaş ortalamasını düşürecek hem de daha az ücret ödeyecek.

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    AATIF CHAHECHOUHE
    AATIF CHAHECHOUHE

    Yaş: 32
    Ücret: 1.4 milyon Euro

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    VOLKAN DEMİREL
    VOLKAN DEMİREL

    Yaş: 37
    Ücret: 1.3 milyon euro

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