Fenerbahçede 2. dalga operasyonu!

12 Ekim 2018, Cuma
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Fenerbahçe'de 2. dalga operasyonu!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un görevinden alınan yardımcılar ve kadro dışı bırakılan futbolcularla ilgili sözleri gündem olmuştu.
Giriş Tarihi: 12.10.2018 14:30 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 14:31
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