    12 Ekim 2018, Cuma

    A SPOR GALERİ

    Fenerbahçe'de 2. dalga operasyonu!

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un görevinden alınan yardımcılar ve kadro dışı bırakılan futbolcularla ilgili sözleri gündem olmuştu.

    Giriş Tarihi: 12.10.2018 14:30 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 14:31
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    Fenerbahçe'de 2. dalga operasyonu!
    Fenerbahçede 2. dalga operasyonu!

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, günlerce beklenen açıklamayı yaptı. Ancak bu rüzgar hemen dinmeyecek gibi görünüyor.

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    Fenerbahçe'de 2. dalga operasyonu!
    Fenerbahçede 2. dalga operasyonu!

    Kulis bilgilerine göre Koç'un hakim olduğu daha çok konu var ve karşı cepheden gelecek bir yalanlama ya da yanıt olursa o zaman yeni defterleri de açacak. İkinci dalganın bir başka boyutu da adliye.

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    Fenerbahçe'de 2. dalga operasyonu!
    Fenerbahçede 2. dalga operasyonu!

    Suç duyurularında bulunacak Fenerbahçe Kulübü'nün kadro dışı bırakılan isimlere para cezası vermeyi de düşündüğü vurgulandı.

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    Fenerbahçe'de 2. dalga operasyonu!
    Fenerbahçede 2. dalga operasyonu!

    HOCALAR KAYIP!

    Şok ifadelerle suçlanan 3 yardımcı antrenör ise adeta kayıplara karıştı. En yakınlarının bile telefonlarına çıkmayan antrenörlerin bir savunma yapıp yapmayacağı merak konusu.

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    Fenerbahçe'de 2. dalga operasyonu!
    Fenerbahçede 2. dalga operasyonu!

    İddialardan çok rahatsız olan Fenerbahçe'nin eski hocası Aykut Kocaman'ın ise yakın çevresine, "Bunlar benim açımdan cevap verilecek açıklamalar değil. " ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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