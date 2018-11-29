02 Mart 2019, Cumartesi

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Fenerbahçe yönetimi yıldız oyuncu için harekete geçti

Fenerbahçe yönetimi devre arası transfer dönemi için kolları sıvadı. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldız için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 29.11.2018 00:42 Güncelleme Tarihi: 30.11.2018 21:39
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Fenerbahçe yönetimi yıldız oyuncu için harekete geçti

Sarı-lacivertlilerde Robin van Persie ve Fernandao ile yollar ayrılınca sportif direktör Damien Comolli, İslam Slimani ve Michael Frey'i getirmişti. Ancak iki isim de Kanarya için oldukça yetersiz kaldı.

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Fenerbahçe yönetimi yıldız oyuncu için harekete geçti

Frey, yeteneği oranında iyi niyetiyle çabalasa da rakiplerini tehdit eden görüntüde değil.

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Fenerbahçe yönetimi yıldız oyuncu için harekete geçti

Leicester City'den kiralanan İslam Slimani ise CV'nin aksine büyük bir hayal kırıklığı oldu.

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Fenerbahçe yönetimi yıldız oyuncu için harekete geçti

Sarı-lacivertli taraftarlar ona "Cezayirli Güiza" lakabını takarken Fenerbahçe, devre arasında mecburen forvet transferine yöneldi.

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Fenerbahçe yönetimi yıldız oyuncu için harekete geçti

Fenerbahçe yönetimi hedefine eski göz ağrısı Gabigol'ü aldı.

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