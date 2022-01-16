FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya golcü sıkıntısını çözüyor! Forvete 2 yıldız birden gelecek

Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin altında kalan ve teknik direktör İsmail Kartal ile beyaz bir sayfa açan Fenerbahçe, ligde çıktığı ilk maçta Antalyaspor ile berabere kaldı. Sarı lacivertliler maçın büyük bir bölümünde pozisyon bulmakta hatta şut atmakta güçlük yaşadı. Bir süredir takımın iyi bir forvete ihtiyacı olduğu bilincinde olan yönetim, bu maçın ardından kolları sıvadı. Fenerbahçe, forvet hattına tanıdık 2 yıldızı getirerek santrfor problemini çözmek istiyor. İşte detaylar... | FB haberleri