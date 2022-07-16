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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus raporu verdi neşteri vurdu! 3 mevkiye 3 transfer 6 ayrılık

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus raporu verdi neşteri vurdu! 3 mevkiye 3 transfer 6 ayrılık

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürüyor. Sarı-lacivertliler kadrosunu 6 futbolcuyla güçlendirirken, takımda ayrılıklar da yaşandı. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile karşılaşacak Kanarya'da, teknik direktör Jorge Jesus ipleri sıkı tutuyor. Portekizli çalıştırıcı 3 mevkiye 3 transfer isterken, bu isimler de ortaya çıktı. Ayrıca yabancı sayısının ve maaş yükünün azaltılması, transferlere kaynak oluşturulması için de 6 ismin bileti kesildi. İşte transfer yapılacak o mevkiler ve futbolcularla birlikte takımdan gönderilecek oyuncular... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 16.07.2022- 12:32 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022- 12:32
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