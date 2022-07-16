FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus raporu verdi neşteri vurdu! 3 mevkiye 3 transfer 6 ayrılık

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürüyor. Şu ana kadar 6 hazırlık maçına çıkan sarı-lacivertliler, bu maçlardan 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak umut verdi. Ayrıca bu maçlarda 16 gol atarken, kalesinde ise 4 gol gördü. Maç başına gol ortalaması ise 2.66 oldu. Teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde çalışmalarını sürdüren Kanarya, 6 futbolcuyu kadrosuna kattı. Jose Sosa, Berke Özer, Mesut Özil, Ozan Tufan ve Allahyar ile de yollar ayrıldı. Portekizli çalıştırıcının raporu doğrultusunda arayışlarına hız veren Kanarya, yoğun mesai harcıyor. F.Bahçe, 8 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek ve sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istiyor. Yönetim, 67 yaşındaki hocanın raporu doğrultusunda transferlerde mekik dokuyor. Sarı-lacivertliler 3 mevkiye 3 takviye yaparak transferi noktalamak istiyor. Transferlere kaynak oluşturmak, yabancı sayısını azaltmak ve maaş bütçesinde indirime gitmek isteyen yönetim, 6 futbolcuyla da yol ayrımına gidecek. İşte transfer yapılacak o mevkiler ve ilgilenilen o futbolcular... SOL BEKE PEZZELLA! Fenerbahçe'nin sol bek bölgesi için düşündüğü ilk isim Giuseppe Pezzella... Önümüzdeki sezon 3 kulvarda yer alacak sarı-lacivertlilerin, sol bek mevkisini alternatifli hale getirmek istediği öğrenildi. Kanarya, oyuncu için Parma'ya 2 milyon Euro önerdiği; Çizme temsilcisinin ise 4 milyon Euro'da direttiği öğrenildi. STOPERE NINO! Kim Min-Jae ile yol ayrımına gitmeye hazırlanan Fenerbahçe, aradığı ismi ise Brezilya'da buldu: Nino... Stoper arayışlarına hız veren Kanarya, bonservisi Fluminense'de bulunan Brezilyalı defans oyuncusu Nino'yu gündemine aldı. DEVLER LİGİ SÜRPRİZİ: LUIS SUAREZ Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'le karşılaşacak Fenerbahçe, rakibini elemesi halinde Luis Suarez için temaslarını sıklaştıracak. Sarı-lacivertli ekip Devler Ligi gruplarına kalıp yıldız bir golcüyle takımını güçlendirmek ve taraftarlarını havaya sokmak istiyor. Geçtiğimiz günlerde Kanarya'nın Uruguaylı yıldız için yıllık 6 milyon Euro net ücret teklif ettiği iddia edilmişti. 3 mevkiye 3 transfer beklenirken, gönderilecek 6 futbolcu da ortaya çıktı. İşte o isimler... MAX MEYER Fenerbahçe'nin 2021 yaz transfer döneminde bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Max Meyer, sarı-lacivertlilerde istenen performansı gösteremedi. Süper Lig'de sadece 5 maça çıkabilen Alman futbolcu, devre arasında Midtylland'a kiralandı. 2023'e kadar F.Bahçe'de mukavelesi bulunan 26 yaşındaki isimle devam edilmesi beklenmiyor. LEMOS 2020'de transfer edilen Lemos, geçen yıl Belçika temsilcisi Beerschot'a forma giydi. 26 yaşındaki futbolcu, 16 maça çıkarken 1 gol kaydetti. Uruguaylı ismin Fenerbahçe'yle 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. SAMATTA Aston Villa'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Samatta, F.Bahçe'nin golcü ihtiyacını karşılayamadı. Geçen sezon Antwerp'e kiralanan Tanzanyalı forvet, burada 27 maça çıktı. 29 yaşındaki isim 5 gol, 4 asistlik performans gösterirken; 2024'te mukavelesi sona eriyor. LUIZ GUSTAVO 2019 yazında Marsilya'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Luiz Gustavo, ilk yılında F.Bahçe'nin vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 28 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, 1 gol-1 asistlik katkı sağladı. Kanarya, 1 yıl daha mukavelesi bulunan tecrübeli isimle yollarını ayırarak maaş yükünü hafifletmek istiyor. FILIP NOVAK 2020'de bonservissiz olarak transfer edilen Filip Novak'la, maaş bütçesinde yer açılması için yollar ayrılabilir. Sarı-lacivertlilerde bu bölgede Ferdi Kadıoğlu ve Çağtay Kurukalıp bulunuyor. STEVEN CAULKER 2021 yazında bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen Steven Caulker, teknik direktör Vitor Pereira'nın gelmesiyle birlikte Gaziantep FK'ya kiralanmış ve sarı-lacivertlilerde resmi maça çıkamamıştı. 30 yaşındaki stoperle yola devam edilmek istenmiyor.