FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus’tan santrfor talebi! Listede İtalyan yıldız var

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Slovacko'yu 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde özellikle Lincoln ve Emre Mor'un performansı dikkat çekti. 2022/2023 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamada transfer çalışmalarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Başkan Ali Koç, son 4 senede hiç bu kadar erken sezona başlayıp erken transfer yapmadıklarını dile getirerek, Geç kalındığına katılmıyorum. İmkanlarınız sınırlı olduğu zaman istediğinizi istediğiniz zaman ne yazık ki yapamıyorsunuz. Bu sene bir nebze elimiz daha rahat harcama limitleri var tabii o rahatlık içindedir ki haziran temmuzda transfer yapabildik. Transferlerle ilgili, niye hocanın isteği her şeyi yapıyorsunuz vs. Ağzınızla kuş tutsanız da her zaman tenkit edileceğiz ama bana göre bu sene doğru yoldayız Transferimizi yaptık, 3 tane yerimiz kaldı. Sol bek, kaleci ve santrfor.' ifadelerini kullanmıştı. Sol bek, kaleci ve santrfor takviyeleriyle transferi kapatmaya hazırlanan Fenerbahçe, sol bek transferinde mutlu sona ulaştı. Alioski transferleriyle sol bek transferinde mutlu sona ulaşan Kanarya, kaleci ve santrfor takviyeleri için çalışmalarını hızlandı. F.BAHÇE'NİN FORVET ADAYI MOISE KEAN Transfermarkt'in verilerine göre Jorge Jesus'un özellikle gezgin ve güçlü forvet talebine göre hareket eden yönetim İngiliz ekibi ile temasa geçti. İtalyan futbolcu geçen sezon Juventus'ta kiralık olarak forma giydi. Kean özellikle hava toplarında oldukça dikkat çeken bir isim olarak öne çıkıyor. Kean ayrıca kanat forvet olarak da görev alabiliyor.