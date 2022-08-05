Anasayfa Galeri FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus'tan santrfor talebi! Listede İtalyan yıldız var
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus’tan santrfor talebi! Listede İtalyan yıldız var

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus'tan santrfor talebi! Listede İtalyan yıldız var

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde Slovacko'yu 3-0 ile geçti. Fenerbahçe'de son olarak Alioski transferi gerçekleşirken, gündemde ise forvet konusu var. Özellikle Jesus'un güçlü ve gezgin forvet talebi doğrultusunda hareket eden yönetim Everton'da forma giyen yıldız ismin peşinde düştü. İşte o isim ve detaylar... (FB SPOR HABERLERİ)
Yayın Tarihi: 05.08.2022- 09:51 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022- 09:57
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