FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus kolları sıvadı! O isimleri yönetimden istedi

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç hoca konusunda Jorge Jesus ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Portekizli hocanın yaklaşık 3 aydır takımı yakından takip ettiği ve bütün planlarını ona göre yaptığı öğrenildi. 67 yaşındaki hoca özellikle 4-3-1-2 ve 3-4-2-1 sistemini son dönemlerde tercih etti. Fenerbahçe'de bu sezon sol bekte Ferdi Kadıoğlu, Novak ve Szalai forma şansı buldu. Orta sahada ise Crespo, Zajc, Mert Hakan ve İrfan Can daha fazla süre alan isimler oldu. Hücum gücü yüksek ve rakip alan baskısı yüksek bir takım yaratmak isteyen Jesus ilk olarak sol bek ve orta saha transferi talep etti. FERDİ BU SEZON NE YAPTI? Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol, 3 asist üretti. 22 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. NOVAK BU SEZON NE YAPTI? 31 yaşındaki futbolcu da 3 gol, 3 asistlik katkı sağladı. SZALAI BU SEZON NE YAPTI? Macar savunma oyuncusu bu maçlarda 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Portekizli hoca ise orta saha konusunda da arayışlara hız verdi. Geçen sezon sergilenen performanslardan memnun kalan Jorge Jesus yine de o bölgeye takviye talep etti. CRESPO GEÇEN SEZON NE YAPTI? Crespo'nun 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. MIHA ZAJC SEZONA DAMGA VURDU! 27 yaşındaki futbolcu bu mücadelelerde 9 gol, 2 asist üretti. Transfermarkt'ta yer alan verilere göre ve aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre özellikle merkez orta sahasında geçiş oyununu daha hızlı yapmak isteyen Jesus buna göre ilk olarak Portekiz'de forma giyen o ismi istedi. JESUS TAM NOT VERDİ YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ! Hücum gücü oldukça yüksek olan Pinto özellikle uzaktan çektiği şutlarla öne çıkan bir isim. DIEGO PINTO KİMDİR? Jesus'un tam not verdiği futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılında sona erecek. JESUS HÜCUMCU BEK İSTEDİ LİSTEDE BREZİLYALI YILDIZ VAR Jesus'un birinci sırasındaki ismi ise Athletico Paranaense'de forma giyen Abner oldu. ABNER KİMDİR? 27 Mayıs 2000 doğumlu olan Abner'in kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sona erecek. Brezilyalı futbolcu bu sezon 24 maçta 1 gol, 4 asistlik katkı sağladı.