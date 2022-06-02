Anasayfa Galeri FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus kolları sıvadı! O isimleri yönetimden istedi
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus kolları sıvadı! O isimleri yönetimden istedi

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus kolları sıvadı! O isimleri yönetimden istedi

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda mutlak hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe'de gündem artık transfere çevrildi. Sarı-lacivertlilerde uzun süren görüşmelerin ardından Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Portekizli hoca daha önce başkan Ali Koç'un da dediği gibi 4-5 oyuncuyu kadroya katmak için kolları sıvadı. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)
Yayın Tarihi: 02.06.2022- 18:28 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022- 18:56
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