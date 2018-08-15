15 Ağustos 2018, Çarşamba
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Benfica'nın Fenerbahçe'ye Gedson Fernandes ile attığı golde Volkan Demirel'in boşa çıkması ve ağır kalması, Fenerbahçe taraftarlarını sinirlendirdi. İşte Volkan Demirel tepkileri...
Fenerbahçe taraftarının Volkan Demirel tepkisi
VOLKAN DEMİREL'E TEPKİ
Benfica'nın Fenerbahçe'ye Gedson Fernandes ile attığı golde Volkan Demirel'in boşa çıkması ve ağır kalması, Fenerbahçe taraftarlarını sinirlendirdi. İşte Volkan Demirel tepkileri...
Giriş Tarihi: 15.08.2018 09:33 Güncelleme Tarihi: 15.08.2018 09:33
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