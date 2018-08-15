    15 Ağustos 2018, Çarşamba

    A SPOR GALERİ

    Fenerbahçe taraftarının Volkan Demirel tepkisi

    VOLKAN DEMİREL'E TEPKİ

    Benfica'nın Fenerbahçe'ye Gedson Fernandes ile attığı golde Volkan Demirel'in boşa çıkması ve ağır kalması, Fenerbahçe taraftarlarını sinirlendirdi. İşte Volkan Demirel tepkileri...

    Giriş Tarihi: 15.08.2018 09:33 Güncelleme Tarihi: 15.08.2018 09:33
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    • 18
    Fenerbahçe taraftarının Volkan Demirel tepkisi
    Fenerbahçe taraftarının Volkan Demirel tepkisi

    VOLKAN DEMİREL'E TEPKİ

    Benfica'nın Fenerbahçe'ye Gedson Fernandes ile attığı golde Volkan Demirel'in boşa çıkması ve ağır kalması, Fenerbahçe taraftarlarını sinirlendirdi. İşte Volkan Demirel tepkileri...

    • 2
    • 18
    Fenerbahçe taraftarının Volkan Demirel tepkisi
    Fenerbahçe taraftarının Volkan Demirel tepkisi
    • 3
    • 18
    Fenerbahçe taraftarının Volkan Demirel tepkisi
    Fenerbahçe taraftarının Volkan Demirel tepkisi
    • 4
    • 18
    Fenerbahçe taraftarının Volkan Demirel tepkisi
    Fenerbahçe taraftarının Volkan Demirel tepkisi
    • 5
    • 18
    Fenerbahçe taraftarının Volkan Demirel tepkisi
    Fenerbahçe taraftarının Volkan Demirel tepkisi
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