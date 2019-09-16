16 Eylül 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal'a tepki!

Fenerbahçe Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıktı. Sarı-lacivertliler, mutlak 3 puan parolası ile çıktığı maçtan 3-1 mağlup ayrılarak liderlik fırsatını tepti. Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada teknik direktör Ersun Yanal'a büyük tepki gösterdi. İşte sosyal medyada Ersun Yanal tepkileri...

Giriş Tarihi: 16.09.2019 22:34
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Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal'a tepki!
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Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal'a tepki!
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Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal'a tepki!
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Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal'a tepki!
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Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal'a tepki!
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