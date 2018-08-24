Fenerbahçe Renato Sanchesi bitiriyor!

Fenerbahçe Renato Sanches'i bitiriyor!

Fenerbahçe dün transferin en hareketli günlerinden birisini yaşadı. Önceki gün Suudi Arabistan'ın Al Ahli kulübünün Josef de Souza için yaptığı 9 milyon Euro'luk teklifi geri çeviren ve "Josef'in satışı planlarımızda yok" diye açıklama yapan Fenerbahçe yönetimi, gelen 2. teklif astronomik olunca Josef'in satışına onay verdi.