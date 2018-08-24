Fenerbahçe Renato Sanchesi bitiriyor!

24 Ağustos 2018, Cuma
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Fenerbahçe Renato Sanches'i bitiriyor!
Fenerbahçe dün transferin en hareketli günlerinden birisini yaşadı. Önceki gün Suudi Arabistan'ın Al Ahli kulübünün Josef de Souza için yaptığı 9 milyon Euro'luk teklifi geri çeviren ve "Josef'in satışı planlarımızda yok" diye açıklama yapan Fenerbahçe yönetimi, gelen 2. teklif astronomik olunca Josef'in satışına onay verdi.
Giriş Tarihi: 24.08.2018 01:26 Güncelleme Tarihi: 24.08.2018 01:36
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