    24 Ağustos 2018, Cuma

    A SPOR GALERİ

    Fenerbahçe Renato Sanches'i bitiriyor!

    Fenerbahçe dün transferin en hareketli günlerinden birisini yaşadı. Önceki gün Suudi Arabistan'ın Al Ahli kulübünün Josef de Souza için yaptığı 9 milyon Euro'luk teklifi geri çeviren ve "Josef'in satışı planlarımızda yok" diye açıklama yapan Fenerbahçe yönetimi, gelen 2. teklif astronomik olunca Josef'in satışına onay verdi.

    Giriş Tarihi: 24.08.2018 01:26 Güncelleme Tarihi: 24.08.2018 01:36
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    Fenerbahçe Renato Sanches'i bitiriyor!
    Fenerbahçe Renato Sanchesi bitiriyor!

    Fenerbahçe dün transferin en hareketli günlerinden birisini yaşadı. Önceki gün Suudi Arabistan'ın Al Ahli kulübünün Josef de Souza için yaptığı 9 milyon Euro'luk teklifi geri çeviren ve "Josef'in satışı planlarımızda yok" diye açıklama yapan Fenerbahçe yönetimi, gelen 2. teklif astronomik olunca Josef'in satışına onay verdi.

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    Fenerbahçe Renato Sanches'i bitiriyor!
    Fenerbahçe Renato Sanchesi bitiriyor!

    Fenerbahçe, 12 milyon Euro karşılığında Josef'i Al Ahli kulübüne resmen sattı.

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    Fenerbahçe Renato Sanches'i bitiriyor!
    Fenerbahçe Renato Sanchesi bitiriyor!

    Takvim'in haberine göre Josef'in takımdan ayrılmasıyla orta sahaya transfer şart oldu ve Renato Sanches için yapılan girişimler hızlandırıldı.

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    Fenerbahçe Renato Sanches'i bitiriyor!
    Fenerbahçe Renato Sanchesi bitiriyor!

    Renato Sanches an meselesi

    Fenerbahçe yönetiminin Bayern Münih ile anlaşma aşamasına geldiği ve başta satış opsiyonu olmak üzere ufak tefek pürüzlerin halledilmesi sonrasında imzanın atılmasının an meselesi olduğu bildirildi.

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    Fenerbahçe Renato Sanches'i bitiriyor!
    Fenerbahçe Renato Sanchesi bitiriyor!

    The Sun: Sissoko'nun peşinde

    İngiliz medyası ise F.Bahçe'nin Tottenham'lı Moussa Sissoko'yu istediğini yazdı.

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