    18 Ekim 2018, Perşembe

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    Fenerbahçe Ocak'ta bombayı patlatacak!

    Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe orta sahasını Brezilyalı yıldız oyuncu ile güçlendirecek!

    Giriş Tarihi: 17.10.2018 21:41 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 01:09
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    Fenerbahçe Ocak'ta bombayı patlatacak!
    Fenerbahçe Ocakta bombayı patlatacak!

    Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını üzen F.Bahçe transfer harekatına şimdiden başladı.

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    Fenerbahçe Ocak'ta bombayı patlatacak!
    Fenerbahçe Ocakta bombayı patlatacak!

    Sarı-Lacivertiler, Ocak ayı transfer döneminde orta sahasını yıldız bir oyuncuyla güçlendirmek istiyor.

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    Fenerbahçe Ocak'ta bombayı patlatacak!
    Fenerbahçe Ocakta bombayı patlatacak!

    F.Bahçe'nin transferde ilk hedefi ise Barcelona'da forma giyen orta saha oyuncusu Rafinha.

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    Fenerbahçe Ocak'ta bombayı patlatacak!
    Fenerbahçe Ocakta bombayı patlatacak!

    Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli'nin önümüzdeki günlerde Barcelona'ya hareket ederek İspanyol kulübüyle görüşmesi bekleniyor. Görüşmede transfer masaya yatırılacak.

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    Fenerbahçe Ocak'ta bombayı patlatacak!
    Fenerbahçe Ocakta bombayı patlatacak!

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da Barcelona ile olan iyi ilişkilerini kullanarak bu transferi sonlandırmak istediği ifade ediliyor.

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