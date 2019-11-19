31 Aralık 2019, Salı

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Fenerbahçe ocak bombasını patlatıyor! Dünya yıldızı İstanbul'a geldi

Ara transfer dönemi çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor... Savunma hattında yaşadığı sıkıntılar nedeniyle ocak ayında bu bölgeye takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler ile ilgili atılan iddia büyük yankı uyandırdı. Dünya yıldızı ismin Fenerbahçe ile masaya oturduğu ve menajer Mirsad Türkcan ile İstanbul'da bir otelde görüştüğü ortaya çıktı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 19.11.2019 01:08 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 10:28
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Fenerbahçe ocak bombasını patlatıyor! Dünya yıldızı İstanbul'a geldi

Süper Lig'in ilk 11 haftasını 20 puanla 2. sırada geçen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı...

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Fenerbahçe ocak bombasını patlatıyor! Dünya yıldızı İstanbul'a geldi

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler, ocak ayında yapacağı birkaç takviyeyle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

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Fenerbahçe ocak bombasını patlatıyor! Dünya yıldızı İstanbul'a geldi

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren ve adı birçok isimle anılan sarı-lacivertliler, stoper takviyesi için kolları sıvadı.

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Fenerbahçe ocak bombasını patlatıyor! Dünya yıldızı İstanbul'a geldi

Aradığı ismi Almanya'da bulunan sarı-lacivertliler, devre arasında sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği oyuncusuyla da yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair son gelişmeler...

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Fenerbahçe ocak bombasını patlatıyor! Dünya yıldızı İstanbul'a geldi

ADIL RAMI OCAKTA YOLCU

Fenerbahçe'de sezon başında büyük beklentilerle transfer edilen ancak beklenen performansı sergileyemeyen Adil Rami'nin ocak ayında ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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