05 Temmuz 2019, Cuma
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Fenerbahçe kampının etkili ismi Allahyar
Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe, çalışmalarını soğuk havada sürdürdü. Fenerbahçe'nin yeni transferi Allahyar Sayyadmanesh, çalışmalarda gösterdiği performansla adından söz ettirdi.
Giriş Tarihi: 05.07.2019 20:24
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