05 Temmuz 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe kampının etkili ismi Allahyar

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe, çalışmalarını soğuk havada sürdürdü. Fenerbahçe'nin yeni transferi Allahyar Sayyadmanesh, çalışmalarda gösterdiği performansla adından söz ettirdi.

Giriş Tarihi: 05.07.2019 20:24
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Fenerbahçe kampının etkili ismi Allahyar

Süper Lig'e iddialı girmek isteyen Fenerbahçe, hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde soğuk havada yaptığı çalışmalarla sürdürdü.

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Fenerbahçe kampının etkili ismi Allahyar

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı.

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Fenerbahçe kampının etkili ismi Allahyar

Daha sonra futbolcular pas istasyonu çalışmasıyla devam ederken idmanın basına açık son bölümünde ise 5'e2 top kapma çalışmasıyla tamamlandı. Futbolcuların antrenmandaki hırsı ise dikkat çekti.

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Fenerbahçe kampının etkili ismi Allahyar

Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni transfer Allahyar Sayyadmanesh, gösterdiği performansla dikkat çekti.

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Fenerbahçe kampının etkili ismi Allahyar

Farsça dışında başka bir dil konuşmayan 18 yaşındaki futbolcu, Türkçe ve İngilizce eğitimlerine başladı.

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