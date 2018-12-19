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A SPOR GALERİ

Fenerbahçe için tehlike çanları!

Eğer Fener bilerek Avrupa cezası alırsa çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacak.

Giriş Tarihi: 19.12.2018 23:58 Güncelleme Tarihi: 20.12.2018 09:01
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Fenerbahçe için tehlike çanları!

Fenerbahçe eğer Başkan Ali Koç'un dediği gibi Avrupa'yı gözden çıkarırsa başı çok ağrıyacak.

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Fenerbahçe için tehlike çanları!

UEFA ile ilişkileri ağır yara alacak olan Sarı-Lacivertliler'in en az 2 yıl ceza alması gündeme gelebilir. Avrupa'ya gidilmemesi halinde transfer zorlayacak. Büyük bir ekonomik sıkıntı da olacak.

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Fenerbahçe için tehlike çanları!

Ligin ilk yarısını küme düşme hattında tamamlama tehlikesiyle karşı karşıya olan F.Bahçe'de Başkan Ali Koç'un sözleri gündemi sarstı...

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Fenerbahçe için tehlike çanları!

Koç'un "Gerekirse Avrupa'ya gitmeyiz" çıkışı büyük tepkiyle karşılaştı. Taraftarlar isyan bayrağını açarken, futbol otoriteleri de Başkan Koç'un kararını "İntihar" olarak değerlendinrdi.

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Fenerbahçe için tehlike çanları!

İşte usta yorumculardan Ali Koç'un o sözleriyle ilgili eleştiriler...

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