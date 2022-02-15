Anasayfa Galeri FENERBAHÇE HABERLERİ - Performansıyla hayal kırıklığı yarattı! Sezon sonunda gidiyor...
FENERBAHÇE HABERLERİ - Performansıyla hayal kırıklığı yarattı! Sezon sonunda gidiyor...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Performansıyla hayal kırıklığı yarattı! Sezon sonunda gidiyor...

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 25 haftanın ardından lider Trabzonspor'un 20 puan gerisinde kalan Fenerbahçe tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiriyor. Sezona Vitor Pereira ile başlayan ancak üst üste alınan başarısız sonuçların ardından görevine son verilen Portekizli teknik adamın yerine bir süre Zeki Murat Göle ile devam eden ve daha sonra İsmail Kartal'ı göreve getiren sarı-lacivertlilerde işler düzelecek gibi durmuyor. Özellikle forvet bölgesinde yaşanan eksiklik ise taraftarları çileden çıkarmış durumda. İşte Fenerbahçe'de sezon başında kadroya dahil edilen ancak beklentilerin altında kalan ve sezon sonunda takımdan ayrılması planlanan o isim ve detaylar... (FB spor haberleri)
Yayın Tarihi: 15.02.2022- 10:11 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022- 10:11
GALERİ DEVAM EDİYOR
FENERBAHÇE HABERLERİ - Performansıyla hayal kırıklığı yarattı! Sezon sonunda gidiyor...

Süper Lig'de son olarak Giresunspor deplasmanından 3 puan ile dönen Fenerbahçe'de gözler Konferans Ligi'nde oynanacak olan Slavia Prag maçına çevrildi.

BİZE ULAŞIN