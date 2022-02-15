FENERBAHÇE HABERLERİ - Performansıyla hayal kırıklığı yarattı! Sezon sonunda gidiyor...

Süper Lig'de son olarak Giresunspor deplasmanından 3 puan ile dönen Fenerbahçe'de gözler Konferans Ligi'nde oynanacak olan Slavia Prag maçına çevrildi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından Kartal yönetiminde 5 maça çıkan sarı-lacivertliler 8 puan topladı. Fenerbahçe'de oyun olarak bakıldığında ise zaman zaman yükselişler göze çarpsa da taraftar memmnun değil. Özellikle 4'lü savunmaya döndükten sonra orta sahada daha çok pas oyunu ve geçiş oyunu üzerinde duran İsmail Kartal harcanan gol pozisyonlarından ise oldukça dertli. Sezon başında kadroya dahil edilen Berisha, Serdar Dursun ve mevcut forvet Valencia ile arayışlarını sürdüren Kartal, bu bölgede büyük eksiklik yaşadı. Bu sezon geride kalan 25 karşılaşmada 38 gol kaydeden sarı-lacivertlilerde bu eksiklik taraftarlar tarafından zaman zaman yoğun tepkiye de neden oldu. Fenerbahçe'de bu doğrultuya göre gelecek sezon için hazırlıllara şimdiden başlayan başkan Ali Koç, yeni hoca ile birlikte golcü konusunu da çözmek istiyor. BERISHA SEZON SONUNDA GİDEBİLİR Fotomaç'ın derlediği habere göre yıllardır aradığı golcüyü bulamayan Fenerbahçe, Mergim Berisha'da da hayal kırıklığı yaşadı. Alman golcü, Yukatel Kayserispor maçında bulduğu şansı da kullanamazken, kaçırdığı pozisyonlar sonrası tribünlerden yoğun protesto almıştı. Salzburg'dan sezon başında 5 milyon euro bonservis bedeli ödenerek alınan 23 yaşındaki santrfor çubuklu ile 3 kulvarda çıktığı 26 karşılaşmada sadece 6 kez fileleri sarsabildi. Otoriteler, Berisha'nın Samatta'yı bile arattığını, bu haliyle Fenerbahçe'nin santrforu olamayacağını dile getirdiler. Berisha'nın piyasa değeri de Fenerbahçe'ye geldikten sonra geriledi.