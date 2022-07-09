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FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus listeyi verdi! F.Bahçe’de 2 transfer 1 ayrılık

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus listeyi verdi! F.Bahçe'de 2 transfer 1 ayrılık

Takımın başına Jorge Jesus'u getiren ve yeni sezon öncesi iddiali bir kadro kurarak şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, transferde de Portekizli çalıştırıcının raporu doğrultusunda ilerliyor. Şu ana kadar Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor olmak üzere 3 takviye yapan sarı-lacivertliler, takviyelerini sürdürme peşinde... Sol bek, ön libero ve forvet bölgesini güçlendirmek isteyen Kanarya'da, o bölge için aday sayısı ikiye indi. Eğer transfer gerçekleşirse takımdaki o isimle de yollar ayrılacak. İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler ve listedeki o futbolcular... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 09.07.2022- 18:33 Güncelleme Tarihi: 09.07.2022- 18:36
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus listeyi verdi! F.Bahçe’de 2 transfer 1 ayrılık

Yeni sezon öncesi takımın başına Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe, Portekizli hocanın istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

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