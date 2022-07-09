FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus listeyi verdi! F.Bahçe’de 2 transfer 1 ayrılık

Yeni sezon öncesi takımın başına Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe, Portekizli hocanın istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler 8 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek isterken, iddiali bir kadro kurmak için kollarını sıvadı. Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor'u kadrosuna katan Kanarya, hücumdaki alternatiflerini artırdı. Ayrıca geçen yıl kiralık olarak giden Allahyar ve kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'la da yollar ayrıldı. Fenerbahçe bu hamleyle hem kadroda düşünmediği isimlerle yollarını ayırarak maaş yükünü azalttı hem de bir miktar kaynak oluşturdu. Sarı-lacivertliler sezon sonunda mutlu sona ulaşıp şampiyonluk ipini göğüslemek ve taraftarlarını sevindirmek istiyor. İlk etapta 20 Temmuz Çarşamba günü Dinamo Kiev'le karşılaşacak F.Bahçe, Polonya'dan avantajlı bir skorla dönmek istiyor. Ukrayna ekibiyle rövanş maçını ise 27 Temmuz Çarşamba günü oynayacak sarı-lacivertliler, rakibini eleyip bir üst tura yükselme peşinde... Sol bek bölgesinde Filip Novak, Çağtay Kurukalıp ve Ferdi Kadıoğlu'na sahip Fenerbahçe, Çekyalı oyuncunun performansından memnun değil. 3 kulvarda mücadele edecek kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler, bu bölge için gündemine 2 isim aldı. PEZZELLA İLE ANLAŞILDI İDDİASI! İtalyan basını, Fenerbahçe'nin bonservisi Parma'da bulunan Giuseppe Pezzella ile anlaştığını iddia etti. Haberde ayrıca F.Bahçe'nin kasasından bu transfer için 4 milyon Euro çıkacağı, oyuncuyla da 3+1 yıllık kontrat önerildiği belirtildi. GIUSEPPE PEZZELLA KİMDİR? Giuseppe Pezzella, 29 Kasım 1997 tarihinde İtalya'nın Napoli kentinde dünyaya geldi. Futbola Monteruscello altyapısında başlayan 24 yaşındaki futbolcu, Palermo altyapısında da forma giydi. Kariyerinde Udinese ve Genoa formalarını da terleten 1.87 boyundaki sol bek, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Atalanta'da görev yaptı. Kariyerinde 165 maça çıkan Pezzella, 5 gol ve 10 asist kaydetti. İtalya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 34 kez forma giydi. 24 yaşındaki oyuncunun Parma ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Giuseppe Pezzella'nın güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro. WELINGTON İKİNCİ ADAY! F.Bahçe'nin bu bölge için düşündüğü ikinci isim ise Sao Paulo forması giyen Welington oldu... İspanyol medyasında, Kanarya'nın Brezilya kulübüne 3 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği ve bu transferin olumlu geçtiği bilgisi verildi. WELINGTON KİMDİR? 19 Şubat 2001'de Brezilya'da doğan Welington, altyapısından yetiştiği Sao Paulo ile geçen sezon 23 resmi maça çıktı. 21 yaşındaki genç sol bek bu karşılaşmalarda 1 gol atarken, 2 de asist yaptı. Welington'ın Sao Paulo ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon euro olarak gösteriliyor. SOL BEK GELİRSE NOVAK GİDİYOR! Kanarya'da bu mevki güçlendirilmesi halinde Filip Novak'la yolların ayrılması planlanıyor. Çekyalı yıldız, sarı-lacivertlilerin hem gelecek planlarında yer almıyor hem de ayrılması halinde 1 kişilik yabancı kontenjanında yer açılmış olacak. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Filip Novak'ın, güncel piyasa değeri ise 1 milyon Euro... Novak, geçtiğimiz sezon 27 maça çıkarken 3 gol-3 asistlik performans gösterdi.