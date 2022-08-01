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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Flamengo’yu bırakamıyor! Sıradaki bölge forvet!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Flamengo'yu bırakamıyor! Sıradaki bölge forvet!

Fenerbahçe, Flamengo'nun peşini bırakmıyor. Brezilya ekibinden Willian Arao ve Gustavo Henrique'yi transfer eden sarı lacivertli kulüp gözünü Perdro dos Santos'a dikti. Forvet hattına bir takviye daha yapacak olan Kanarya, teknik direktör Jorge Jesus'un isteği ile Perdo'yu transfer etmeyi planlıyor. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 01.08.2022- 06:17 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022- 06:17
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Flamengo’yu bırakamıyor! Sıradaki bölge forvet!

Fenerbahçe, Süper Lig'in başlamasına çok kısa bir süre kala forvet transferi için girişimlere hız verdi.

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