FENERBAHÇE HABERLERİ - Başarının sırrı o detayda! İşte Jesus’un futbol felsefesi

Evinde Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe oynadığı müthiş futbolla gündemi sarstı. Sarı-Lacivertliler sadece Ülker Stadı'nı dolduran 50 bin taraftarını değil, taraflı tarafsız herkesi kendisine hayran bıraktı. Kısa sürede ortaya çıkan bu performansın en büyük mirarı olan teknik direktör Jorge Jesus sosyal medyanın 1 numaralı ismi halini aldı. Takvim, taraftarların 'Jesusball' ismini koyduğu futbol felsefesinin püf noktalarını ortaya çıkardı:

RAKİPLERİ BEZDİREN PRES

FENERBAHÇE santrayla beraber rakip topu her ayağına aldığında en az iki kişiyle baskı yapıyor. Özellikle rakibin 1. bölgesinde pres sonrası kapılan toplar direkt gol pozisyonu olarak

Jesus'un ekibine geri dönüyor.