12 Ocak 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Yola çıktı geliyor...

Süper Lig'in ilk devresinde beklenen performansın uzağında kalan ve devre arası transfer döneminde takıma yeni takviyeler yapmayı planlayan Fenerbahçe bombaları peş peşe patlatacak.

Giriş Tarihi: 12.01.2019 19:04 Güncelleme Tarihi: 12.01.2019 19:19
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Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Yola çıktı geliyor...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Teknik Direktör Ersun Yanal arasındaki toplantıdan 'acil golcü lazım' sonucu çıktı.

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Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Yola çıktı geliyor...

Orta saha ve savunma oyuncularıyla belli bir seviyeye çıkabileceğini ifade eden Ersun Yanal'ın "Kesinlikle büyük bir golcü almamız lazım" dediği iddia edildi.

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Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Yola çıktı geliyor...

Ersun Yanal, Süper Lig'in ilk devresini 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe'yi yeniden ayağa kaldırmak için gecesini gündüzüne katarak çalışıyor.

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Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Yola çıktı geliyor...

Transfer çalışmaları için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşen Ersun Yanal, toplantıdan memnun ayrıldı. Başkan Koç'tan golcü isteyen Ersun Yanal, listesini yönetime iletti. Ali Koç ise Ersun Yanal ile yaptığı toplantının ardından kurmaylarıyla iletişime geçti.

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Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Yola çıktı geliyor...

Koç, teknik adam Yanal'ın isteklerinin yerine getirilmesini istedi. "Gerekirse Avrupa'ya gitmeyiz" diyerek rest çeken Ali Koç, transfer döneminde kesenin ağzını açacağını açıkla belli etti. Ali Koç Fenerbahçe'ye dünya çapına bir golcü alacak.

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