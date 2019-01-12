12 Ocak 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Yola çıktı geliyor...
Süper Lig'in ilk devresinde beklenen performansın uzağında kalan ve devre arası transfer döneminde takıma yeni takviyeler yapmayı planlayan Fenerbahçe bombaları peş peşe patlatacak.
Giriş Tarihi: 12.01.2019 19:04 Güncelleme Tarihi: 12.01.2019 19:19
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