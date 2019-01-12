Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Yola çıktı geliyor...

Transfer çalışmaları için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşen Ersun Yanal, toplantıdan memnun ayrıldı. Başkan Koç'tan golcü isteyen Ersun Yanal, listesini yönetime iletti. Ali Koç ise Ersun Yanal ile yaptığı toplantının ardından kurmaylarıyla iletişime geçti.