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F.Bahçe'nin galibiyeti sosyal medyada

Spor Toto Süper Lig'in 23.hafta derbi maçında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler galibiyet sevincini sosyal medyada paylaştı. İşte o paylaşımlar:

F.Bahçe’nin galibiyeti sosyal medyada

Spor Toto Süper Lig'in 23.hafta derbi maçında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler galibiyet sevincini sosyal medyada paylaştı. İşte o paylaşımlar:

GALERİ DEVAM EDİYOR
F.Bahçe’nin galibiyeti sosyal medyada

Tüm takımları toplasan bir Fenerbahçe etmezler. Helal sana be kanaryam

F.Bahçe’nin galibiyeti sosyal medyada

Volkan-Kuyt işbirliği ile Galatasaray'a yine hüsran

F.Bahçe’nin galibiyeti sosyal medyada

senin kaderin bu galatasaray

F.Bahçe’nin galibiyeti sosyal medyada

FENERBAHÇE'NİN EN SEVDİĞİM YANI OYNARKEN RAKİP KALEDEN HİÇ ÇIKMIYOR OLMAMIZ HJKHGJKHGJLKJHLKFGHJXDF

F.Bahçe’nin galibiyeti sosyal medyada

Mağlup olmamış hoca yoktur FENERBAHÇE ile karsilasmamis hoca vardir

F.Bahçe’nin galibiyeti sosyal medyada

İki türlü Hamzaoğlu var: Fenerbahçe maçı öncesi sonrası

F.Bahçe’nin galibiyeti sosyal medyada

Bizim icin kaybolan 3 puan.. Yapacak birsey yok. Tebrikler Fenerbahce

F.Bahçe’nin galibiyeti sosyal medyada

İstesenizde istemesenizde #ŞampiyonFenerbahçe yazdıracağız deli gibi kutlamalar yapacağız 4.yıldızı biz alacağız.

F.Bahçe’nin galibiyeti sosyal medyada

DÜNYANIN 7 HARIKASI
1)FENERBAHÇE
2)STADI
3)OYUNCULARI
4)MARŞLARI
5)BESTELERİ
6)FORMASI
7)TRİBÜNÜ

F.Bahçe’nin galibiyeti sosyal medyada

Bekleyin geliyor 4. Yildiz. #Fenerbahçe #sampiyonlukyolunda

F.Bahçe’nin galibiyeti sosyal medyada

Fenerbahçeli olmanın gururunu Fenerbahçeli olmayan bilemez o yüzden Fenerbahçe düşmanlığınızı anlıyorum.

F.Bahçe’nin galibiyeti sosyal medyada

Galatasaray yenseydi burada Fener'e sövecek her türlü çirkefliği yapacak insanlar Fenerbahçe kazanınca saygı beklemesin tabi ki sevineceğiz

F.Bahçe’nin galibiyeti sosyal medyada

F.Bahçe’nin galibiyeti sosyal medyada

GALATASARAYLIYIM AMA HELAL OLSUN FENERBAHÇE TEBRİKLER ARKADAŞLAR

F.Bahçe’nin galibiyeti sosyal medyada

FENERBAHÇE de ve sus

F.Bahçe’nin galibiyeti sosyal medyada

FENERBAHÇE'M YENMIŞ MILLET HÂLÂ AŞK ACISI ÇEKIYO

F.Bahçe’nin galibiyeti sosyal medyada

CİMBOMLARDAN AĞIT ; AŞK ACISI DA NEDİR LAN ? SEN KADIKÖYDE 16 YIL FENERBAHÇE Yİ YENEMEMEK NEDİR BİLİRMİSİN ?

F.Bahçe’nin galibiyeti sosyal medyada

Kadıköyde değişen biley yok. Napalım. Tebrikler fenerbahçe

F.Bahçe’nin galibiyeti sosyal medyada

Bir Aslan @GalatasaraySK Kadıköy'e geldi Sarı Kanarya @Fenerbahce Kükredi :)))
???? Fenerbahçe'li olunmaz Fenerbahçe'li doğulur????
Tebrikler????

F.Bahçe’nin galibiyeti sosyal medyada

Bundan sonra Fenerbahçe-Galatasaray maçında Fenerbahçe yi hükmen galip saysınlar zaten kazaniyoruz adamların parası yok gassaraya üzülüyorum

F.Bahçe’nin galibiyeti sosyal medyada

F.Bahçe’nin galibiyeti sosyal medyada

Bir geleneklerimiz göreneklerimiz programının daha sonuna geldik. Tebrikler #Fenerbahçe

F.Bahçe’nin galibiyeti sosyal medyada

F.Bahçe’nin galibiyeti sosyal medyada

Havada Fenerbahçe kokusu var

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