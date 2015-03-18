F.Bahçe’nin galibiyeti sosyal medyada

Spor Toto Süper Lig'in 23.hafta derbi maçında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler galibiyet sevincini sosyal medyada paylaştı. İşte o paylaşımlar: Tüm takımları toplasan bir Fenerbahçe etmezler. Helal sana be kanaryam Volkan-Kuyt işbirliği ile Galatasaray'a yine hüsran senin kaderin bu galatasaray FENERBAHÇE'NİN EN SEVDİĞİM YANI OYNARKEN RAKİP KALEDEN HİÇ ÇIKMIYOR OLMAMIZ HJKHGJKHGJLKJHLKFGHJXDF Mağlup olmamış hoca yoktur FENERBAHÇE ile karsilasmamis hoca vardir İki türlü Hamzaoğlu var: Fenerbahçe maçı öncesi sonrası Bizim icin kaybolan 3 puan.. Yapacak birsey yok. Tebrikler Fenerbahce İstesenizde istemesenizde #ŞampiyonFenerbahçe yazdıracağız deli gibi kutlamalar yapacağız 4.yıldızı biz alacağız. DÜNYANIN 7 HARIKASI 1)FENERBAHÇE 2)STADI 3)OYUNCULARI 4)MARŞLARI 5)BESTELERİ 6)FORMASI 7)TRİBÜNÜ Bekleyin geliyor 4. Yildiz. #Fenerbahçe #sampiyonlukyolunda Fenerbahçeli olmanın gururunu Fenerbahçeli olmayan bilemez o yüzden Fenerbahçe düşmanlığınızı anlıyorum. Galatasaray yenseydi burada Fener'e sövecek her türlü çirkefliği yapacak insanlar Fenerbahçe kazanınca saygı beklemesin tabi ki sevineceğiz GALATASARAYLIYIM AMA HELAL OLSUN FENERBAHÇE TEBRİKLER ARKADAŞLAR FENERBAHÇE de ve sus FENERBAHÇE'M YENMIŞ MILLET HÂLÂ AŞK ACISI ÇEKIYO CİMBOMLARDAN AĞIT ; AŞK ACISI DA NEDİR LAN ? SEN KADIKÖYDE 16 YIL FENERBAHÇE Yİ YENEMEMEK NEDİR BİLİRMİSİN ? Kadıköyde değişen biley yok. Napalım. Tebrikler fenerbahçe Bir Aslan @GalatasaraySK Kadıköy'e geldi Sarı Kanarya @Fenerbahce Kükredi :))) ???? Fenerbahçe'li olunmaz Fenerbahçe'li doğulur???? Tebrikler???? Bundan sonra Fenerbahçe-Galatasaray maçında Fenerbahçe yi hükmen galip saysınlar zaten kazaniyoruz adamların parası yok gassaraya üzülüyorum Bir geleneklerimiz göreneklerimiz programının daha sonuna geldik. Tebrikler #Fenerbahçe Havada Fenerbahçe kokusu var İŞTE BÖYLE, HER SENE BÖYLE Var mi lan Kadıköy'de bize ahkam kesmek? Tebrikler Fenerbahçem Sizin UEFA kupanız var dimi ajksjasa biz yeni başarılar yaparken siz hala bunla övünün ajhsdksad