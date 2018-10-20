    20 Ekim 2018, Cumartesi

    A SPOR GALERİ

    "F.Bahçe'de birileri 3 antrenöre tuzak kurdu"

    A Spor'da yayınlanan Artı Futbol'a konuk olarak katılan Emre Bol, F.Bahçe'de Ali Koç ile takımdan gönderilen 3 antrenör arasında yapılan özel görüşmenin detaylarını aktardı ve bomba bir iddiada bulundu: "İçerden birileri tuzak kurdu!"

    Giriş Tarihi: 20.10.2018 01:19 Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 01:53
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    F.Bahçeli üç antrenöre tuzak mı kuruldu?
    F.Bahçeli üç antrenöre tuzak mı kuruldu?

    Fenerbahçe'de takımdan gönderilen Murat Öztürk, Alper Taşçı ve Turgay Altay ile sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç arasında yapılan görüşmenin detaylarını Emre Bol, Artı Futbol'da açıkladı.

    İşte Emre Bol'un görüşme detayları hakkında söyledikleri...

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    F.Bahçeli üç antrenöre tuzak mı kuruldu?
    F.Bahçeli üç antrenöre tuzak mı kuruldu?

    "Başkanla hocalar oturdular konuştular. 3-4 saate yakın bir görüşme gerçekleştirdiler. Ali Koç da bu konuşmada oturmuş tek tek hocaların bütün söylediklerini not almış."

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    F.Bahçeli üç antrenöre tuzak mı kuruldu?
    F.Bahçeli üç antrenöre tuzak mı kuruldu?

    "Ve Ali Bey'in hocalara inandığını söyleyebilirim. Çünkü iş başka bir yere gidiyordu..."

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    F.Bahçeli üç antrenöre tuzak mı kuruldu?
    F.Bahçeli üç antrenöre tuzak mı kuruldu?

    "Bu raporları birileri hazırladı. Volkan'la ilgili, Aatıf'la ilgili, Dirar'la ilgili. Yok işte halılar malılar bir sürü şey söylendi. Silinen bilgiler falan..."

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    F.Bahçeli üç antrenöre tuzak mı kuruldu?
    F.Bahçeli üç antrenöre tuzak mı kuruldu?

    "Yok öyle birşey. Adamlar oturmuş anlatmışlar. Bütün teknik detayları, neyin ne olduğunu herşeyi net bir şekilde başkana anlatmışlar."

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