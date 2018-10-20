20 Ekim 2018, Cumartesi
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"F.Bahçe'de birileri 3 antrenöre tuzak kurdu"
A Spor'da yayınlanan Artı Futbol'a konuk olarak katılan Emre Bol, F.Bahçe'de Ali Koç ile takımdan gönderilen 3 antrenör arasında yapılan özel görüşmenin detaylarını aktardı ve bomba bir iddiada bulundu: "İçerden birileri tuzak kurdu!"
Giriş Tarihi: 20.10.2018 01:19 Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 01:53
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