F.Bahçe'de Ocak operasyonu! Transfer için iki aday...

Fenerbahçe ligin devre arasında çok büyük bir operasyona hazırlanıyor. Yönetim hem neşter vuracak hem de transfer yapacak. Comolli transfer için nabız yoklamaya başladı!

Giriş Tarihi: 16.10.2018 22:27 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 01:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





