    17 Ekim 2018, Çarşamba

    A SPOR GALERİ

    F.Bahçe'de Ocak operasyonu! Transfer için iki aday...

    Fenerbahçe ligin devre arasında çok büyük bir operasyona hazırlanıyor. Yönetim hem neşter vuracak hem de transfer yapacak. Comolli transfer için nabız yoklamaya başladı!

    Giriş Tarihi: 16.10.2018 22:27 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 01:17
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    F.Bahçe'de Ocak operasyonu
    F.Bahçede Ocak operasyonu

    Sarı lacivertli ekip ara transfer döneminde hem oyuncu satmayı hem de transfer yapmayı planlıyor.

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    F.Bahçe'de Ocak operasyonu
    F.Bahçede Ocak operasyonu

    Cocu ve Comolli'nin Samandıra'da kafa kafaya vererek takımı yeniden ayağa kaldıracak adımlar atmak için ara transfer döneminde gidecek/gelecek oyuncuların isimlerini belirlediği öğrenildi.

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    F.Bahçe'de Ocak operasyonu
    F.Bahçede Ocak operasyonu

    Buna göre Fenerbahçe, Valbuena, Soldado, Aatıf, Nabil Dirar ve Ozan Tufan'ı takımdan gönderecek.

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    F.Bahçe'de Ocak operasyonu
    F.Bahçede Ocak operasyonu

    Defansa ve orta sahaya iki takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe hem elindeki sorunlu futbolculardan kurtulacak hem de kadrosunu güçlendirecek.

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    F.Bahçe'de Ocak operasyonu
    F.Bahçede Ocak operasyonu

    Bütçede rahatlama olacak

    5 futbolcunun aldığı yüksek ücretlerin yükümlülüğünün gitmesi ile birlikte, bu oyuncuların satışında da kasaya para girecek.

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