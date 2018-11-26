26 Kasım 2018, Pazartesi

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F.Bahçe'de maç sonrası yapılan toplantıda ne konuşuldu?

Trabzonspor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sarı lacivertli yönetim acil olarak bir araya geldi. Peki bu toplantıda neler konuşuldu? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.11.2018 10:52 Güncelleme Tarihi: 26.11.2018 11:42
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F.Bahçede maç sonrası yapılan toplantıda ne konuşuldu?

Fenerbahçe'de Ali Koç ve sarı lacivertli yönetim, Trabzonspor karşısında deplasmanda alınan yenilgi sonrası stadyumdan ayrılmadan bir toplantı gerçekleştirdi.

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F.Bahçede maç sonrası yapılan toplantıda ne konuşuldu?

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 2-1 mağlup olmasının yanı sıra takımın oynanan futbolla hiç iç açıcı bir görüntü sergilememesi sonrası acil olarak bir araya gelme kararı alındığı öğrenildi.

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F.Bahçede maç sonrası yapılan toplantıda ne konuşuldu?

Edinilen bilgiye göre, maçı izleyen Ali Koç ve yönetim, son düdüğün çalmasıyla birlikte Medical Park Stadyumu'nda sıcağı sıcağına durum değerlendirmesi yaptı.

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F.Bahçede maç sonrası yapılan toplantıda ne konuşuldu?

Toplantıda ilk konuşulan konunun oynanan futbol ve takımın rakibine karşı hiçbir direnç gösterememesi olduğu kaydedildi.

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F.Bahçede maç sonrası yapılan toplantıda ne konuşuldu?

Ali Koç'un sarı lacivertli ekibin rakibi karşısında oldukça tutuk bir futbol oynamasına tepki gösterdiği ve bu durumu yönetimle paylaştığı bilgisi aktarıldı.

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