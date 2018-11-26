F.Bahçede maç sonrası yapılan toplantıda ne konuşuldu?

F.Bahçe'de maç sonrası yapılan toplantıda ne konuşuldu?

Trabzonspor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sarı lacivertli yönetim acil olarak bir araya geldi. Peki bu toplantıda neler konuşuldu? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.11.2018 10:52 Güncelleme Tarihi: 26.11.2018 11:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





