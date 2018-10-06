    07 Ekim 2018, Pazar

    A SPOR GALERİ

    F.Bahçe'de ikinci kadro dışı dalgası kapıda!

    Fenerbahçe'de 3 ismin kadro dışı bırakılması sonrası ikinci dalganın da yolda olduğu öğrenildi.

    Giriş Tarihi: 06.10.2018 23:22 Güncelleme Tarihi: 07.10.2018 00:33
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    F.Bahçe'de ikinci kadro dışı dalgası kapıda!
    F.Bahçede ikinci kadro dışı dalgası kapıda!

    Volkan Demirel, Dirar ve Aatıf'ın kadro dışı kalmasının ardındna yönetim 5 futbolcuyu izleme kararı aldı...

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    F.Bahçe'de ikinci kadro dışı dalgası kapıda!
    F.Bahçede ikinci kadro dışı dalgası kapıda!

    Fenerbahçe'de cuma gecesi Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatıf'ın süresiz kadro dışı bırakılmasının yankıları devam ederken, Sarı-Lacivertli yönetim ve Damien Comolli'nin gerek görülmesi durumunda benzer kararları almaktan çekinmeyeceği öğrenildi. Bunun sinyali yönetimin açıklamasında da görülmüştü.

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    F.Bahçe'de ikinci kadro dışı dalgası kapıda!
    F.Bahçede ikinci kadro dışı dalgası kapıda!

    Yönetimin cuma günkü açıklamasında "Yeniden yapılanma hedefleri doğrultusunda benzer inisiyatif ve tasarrufların sürebileceğini bildiririz" ifadesiyle bu iradesini açık bir şekilde dile getirmişti.

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    F.Bahçe'de ikinci kadro dışı dalgası kapıda!
    F.Bahçede ikinci kadro dışı dalgası kapıda!

    Tüm bu gelişmelerle Fenerbahçe yönetimi, kulüpte gerekli değişimin sağlanacağı ve sportif direktör Damien Comolli'nin de arkasında duracağının mesajını hem futbolculara hem de kamuoyuna vermiş oldu.

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    F.Bahçe'de ikinci kadro dışı dalgası kapıda!
    F.Bahçede ikinci kadro dışı dalgası kapıda!

    İşte sarı lacivertli yönetimin bir takım sebeplerle izlemeye aldığı ve gerektiği durumda kadro dışı kararı çıkabilecek o 5 oyuncu...

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