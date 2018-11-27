Fenerbahçeye transferde ters köşe

Fenerbahçe'ye transferde ters köşe

Fenerbahçe'nin transfer etmek için harekete geçtiği ve Galatasaray'ın da transfer listesinde olduğu iddia edilen İspanyol yıldız Cesc Fabregas'la ilgili flaş bir gelişme daha yaşandı. Bu kez haberin kaynağı İtalya!

Giriş Tarihi: 27.11.2018 15:38 Güncelleme Tarihi: 27.11.2018 16:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





