27 Kasım 2018, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye transferde ters köşe

Fenerbahçe'nin transfer etmek için harekete geçtiği ve Galatasaray'ın da transfer listesinde olduğu iddia edilen İspanyol yıldız Cesc Fabregas'la ilgili flaş bir gelişme daha yaşandı. Bu kez haberin kaynağı İtalya!

Giriş Tarihi: 27.11.2018 15:38 Güncelleme Tarihi: 27.11.2018 16:06
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Fenerbahçeye transferde ters köşe

Chelsea'da forma giyen Cesc Fabregas için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği haberleri geçtiğimiz günlerde İngiliz basınında gündeme getirilmişti.

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Fenerbahçeye transferde ters köşe

İki ezeli rakibin transfer etmek istediği Fabregas'ın menajeriyle Damien Comolli'nin görüştüğü ve ön teklif yaparak Galatasaray'ın bir adım önüne geçtiği ise kısa süre sonra ortaya çıkmıştı.

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Fenerbahçeye transferde ters köşe

İtalya'dan Sport Mediaset'in bugün yayınladığı haberde ise İtalyan devi Milan'ın Fabregas için devreye girdiği belirtildi.

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Fenerbahçeye transferde ters köşe

Habere göre, Milan Sportif Direktörü Leonardo, son günlerde ismi Fenerbahçe ile anılan Cesc Fabregas için Chelsea ile görüşmelere başladı.

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Fenerbahçeye transferde ters köşe

Chelsea başkanı Marina Granovskaia ile telefon görüşmesi yapan Leonardo'nun olumlu geri dönüşler aldığı ifade edildi.

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