03 Eylül 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Transferde elden kaçanlar!

Yaz transfer sezonunun başlamasıyla birlikte üç büyükler bir çok futbolcuyla temas kurdu. Takımlar Kurulan temaslar sonrası istedikleri sonucu alamadı. Üç büyükler ile adı geçen futbolcular ya başka takımlara transfer oldu ya da kendi kulüplerinde kaldı. İşte üç büyüklerin temas kurup alamadığı o futbolcular...

Giriş Tarihi: 03.09.2019 14:43 Güncelleme Tarihi: 03.09.2019 14:54
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Transferde elden kaçanlar!
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Ezeli rakiplere transferde büyük şok!

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kadrosuna birçok ismi katarak yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

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Ezeli rakiplere transferde büyük şok!

Cimbom Falcao gibi, Fenerbahçe de Luiz Gustavo gibi dünya yıldızlarıyla kadrosunu güçlendirerek dünya çapında büyük ses getirdi.

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Ezeli rakiplere transferde büyük şok!

3 büyüklerin transfer ettiği oyuncuların yanında transfer edemediği de birçok yıldız vardı.

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Ezeli rakiplere transferde büyük şok!

Transfer döneminin başından bu yana Kolarov transferiyle yatıp kalktan Fenerbahçe, mutlu sona ulaşamadı.

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