03 Eylül 2019, Salı
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Transferde elden kaçanlar!
Yaz transfer sezonunun başlamasıyla birlikte üç büyükler bir çok futbolcuyla temas kurdu. Takımlar Kurulan temaslar sonrası istedikleri sonucu alamadı. Üç büyükler ile adı geçen futbolcular ya başka takımlara transfer oldu ya da kendi kulüplerinde kaldı. İşte üç büyüklerin temas kurup alamadığı o futbolcular...
Giriş Tarihi: 03.09.2019 14:43 Güncelleme Tarihi: 03.09.2019 14:54
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