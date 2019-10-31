31 Ekim 2019, Perşembe
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Ersun Yanal'ın yeni prensi Muhammed Gümüskaya hakkında bilinmeyen gerçek
Fenerbahçe'nin 2001 doğumlu genç futbolcusu Muhammed Gümüşkaya, Tarsus İY maçının 87. dakikasında Miha Zajc'ın yerine oynuna dahil oldu. Genç yıldız sarı-lacivertli formayla ilk profesyonel maçına çıktı. Peki, sarı lacivertli taraftarların merak ettiği sorulardan birisi de genç aslan Muhammed Gümüşkaya nereli? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 31.10.2019 00:39 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 00:40
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