31 Ekim 2019, Perşembe

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Ersun Yanal'ın yeni prensi Muhammed Gümüskaya hakkında bilinmeyen gerçek

Fenerbahçe'nin 2001 doğumlu genç futbolcusu Muhammed Gümüşkaya, Tarsus İY maçının 87. dakikasında Miha Zajc'ın yerine oynuna dahil oldu. Genç yıldız sarı-lacivertli formayla ilk profesyonel maçına çıktı. Peki, sarı lacivertli taraftarların merak ettiği sorulardan birisi de genç aslan Muhammed Gümüşkaya nereli? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.10.2019 00:39 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 00:40
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Ersun Yanal'ın yeni prensi Muhammed Gümüskaya hakkında bilinmeyen gerçek

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Ersun Yanal'ın yeni prensi Muhammed Gümüskaya hakkında bilinmeyen gerçek

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Ersun Yanal'ın yeni prensi Muhammed Gümüskaya hakkında bilinmeyen gerçek

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Ersun Yanal'ın yeni prensi Muhammed Gümüskaya hakkında bilinmeyen gerçek

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Ersun Yanal'ın yeni prensi Muhammed Gümüskaya hakkında bilinmeyen gerçek

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