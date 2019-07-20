20 Temmuz 2019, Cumartesi
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Ersun Yanal'ın yeni prensi Abdulcebrail Akbulut bakın nereli
Fenerbahçe'nin Boluspor ve Bursaspor ile oynadığı hazırlık maçında forma şansı bulan genç futbolcular, Ersun Yanal'dan geçer not almayı başardı. İlk yarıda iyi bir performans ortaya koyan genç futbolcu Abdülcebrail Akbulut Moses ile sol kanatta iyi bir uyum yakaladı. Sarı lacivertli taraftarlar genç oyuncu ile ilgili merak ettiklerine cevap aradı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 20.07.2019 17:36 Güncelleme Tarihi: 20.07.2019 18:09
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