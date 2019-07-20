20 Temmuz 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Ersun Yanal'ın yeni prensi Abdulcebrail Akbulut bakın nereli

Fenerbahçe'nin Boluspor ve Bursaspor ile oynadığı hazırlık maçında forma şansı bulan genç futbolcular, Ersun Yanal'dan geçer not almayı başardı. İlk yarıda iyi bir performans ortaya koyan genç futbolcu Abdülcebrail Akbulut Moses ile sol kanatta iyi bir uyum yakaladı. Sarı lacivertli taraftarlar genç oyuncu ile ilgili merak ettiklerine cevap aradı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.07.2019 17:36 Güncelleme Tarihi: 20.07.2019 18:09
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Ersun Yanal'ın yeni prensi Abdulcebrail Akbulut bakın nereli

CANER ERKİN (BALIKESİR)

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Ersun Yanal'ın yeni prensi Abdulcebrail Akbulut bakın nereli

GÖKHAN İNLER (TEKİRDAĞ/SAMSUN)

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Ersun Yanal'ın yeni prensi Abdulcebrail Akbulut bakın nereli

OĞUZHAN ÖZYAKUP (TRABZON)

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Ersun Yanal'ın yeni prensi Abdulcebrail Akbulut bakın nereli

YUNUS AKGÜN (İSTANBUL)

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Ersun Yanal'ın yeni prensi Abdulcebrail Akbulut bakın nereli

ORKAN ÇINAR (BURSA İNEGÖL)

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