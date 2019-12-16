Ocak operasyonu başladı! İşte Ersun Yanal'ın transfer listesi! Gidecek ve gelecek isimler...

Süper Lig'de 15. hafta maçında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Lig'in lider takımı Sivasspor evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Sivasspor'un golleri Fernando, Emre Kılınç ve Ziya Erdal'dan gelirken Fenerbahçe'nin tek golü ise Deniz Türüç'ten geldi. Yiğidolar bu galibiyetle liderliğini sürdürdü. Bu mağlubiyet sonrası büyük yara alan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Devre arası büyük bir değişim yaşayacak olan sarı lacivertli ekipte teknik direktör Ersun Yanal'ın listesi hazır. İşte Fenerbahçe'de gidecek ve gelecek isimler...