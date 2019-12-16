16 Aralık 2019, Pazartesi

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Ocak operasyonu başladı! İşte Ersun Yanal'ın transfer listesi! Gidecek ve gelecek isimler...

Süper Lig'de 15. hafta maçında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Lig'in lider takımı Sivasspor evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Sivasspor'un golleri Fernando, Emre Kılınç ve Ziya Erdal'dan gelirken Fenerbahçe'nin tek golü ise Deniz Türüç'ten geldi. Yiğidolar bu galibiyetle liderliğini sürdürdü. Bu mağlubiyet sonrası büyük yara alan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Devre arası büyük bir değişim yaşayacak olan sarı lacivertli ekipte teknik direktör Ersun Yanal'ın listesi hazır. İşte Fenerbahçe'de gidecek ve gelecek isimler...

Giriş Tarihi: 16.12.2019 21:09 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 21:27
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Ersun Yanal'ın transfer listesi sızdı! İşte Fenerbahçe'de gidecek ve gelecek isimler...

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

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Ersun Yanal'ın transfer listesi sızdı! İşte Fenerbahçe'de gidecek ve gelecek isimler...

Sezonun flaş takımı Sivasspor, Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

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Ersun Yanal'ın transfer listesi sızdı! İşte Fenerbahçe'de gidecek ve gelecek isimler...

Sivasspor'un golleri Fernando, Emre Kılınç ve Ziya Erdal'dan gelirken Fenerbahçe'nin tek golü Deniz Türüç'ten geldi.

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Ersun Yanal'ın transfer listesi sızdı! İşte Fenerbahçe'de gidecek ve gelecek isimler...

Zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe, kritik mağlubiyetin ardından lider Sivas'ın 8 puan gerisine düştü.

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Ersun Yanal'ın transfer listesi sızdı! İşte Fenerbahçe'de gidecek ve gelecek isimler...

15. haftada lider Demir Grup Sivasspor'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de gözler Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan İstanbulspor maçına çevrildi.

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