11 Aralık 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Ersun Yanal'ın transfer listesi sızdı! İşte Fenerbahçe'de gidecek ve gelecek isimler...

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraktıktan sonra yeni sezonda şampiyonluğa ulaşmak amacıyla takımı baştan aşağı yenileyen Fenerbahçe, ocak ayında da kadrosunda büyük değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda iç ve dış transferde radikal kararlar alacak olan Kanarya'da teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesi ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe'de gidecek ve gelecek isimler...

Giriş Tarihi: 11.12.2019 20:10 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 20:59
  • 1
  • 42
Ersun Yanal'ın transfer listesi sızdı! İşte Fenerbahçe'de gidecek ve gelecek isimler...

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı.

  • 2
  • 42
Ersun Yanal'ın transfer listesi sızdı! İşte Fenerbahçe'de gidecek ve gelecek isimler...

Rakibini Muriç (2), Gustavo, Ferdi ve Kruse'nin golleriyle 5-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, 2 hafta aradan sonra galip gelerek rahat bir nefes aldı.

  • 3
  • 42
Ersun Yanal'ın transfer listesi sızdı! İşte Fenerbahçe'de gidecek ve gelecek isimler...

Başkent ekibi ile oynanan maçın ardından gözünü 15. haftada lider Demir Grup Sivasspor ile oynanacak mücadeleye çeviren sarı-lacivertliler, Sivas temsilcisini mağlup edip zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor.

  • 4
  • 42
Ersun Yanal'ın transfer listesi sızdı! İşte Fenerbahçe'de gidecek ve gelecek isimler...

Sivas karşısında 3 puan alarak ligde ilk yarının bitimine kısa bir süre kala galibiyet serisi yakalamak isteyen Kanarya'da ocak ayı transfer çalışmaları başladı.

  • 5
  • 42
Ersun Yanal'ın transfer listesi sızdı! İşte Fenerbahçe'de gidecek ve gelecek isimler...

Sezona hızlı bir giriş yapan ancak ilerleyen haftalarda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosuna radikal değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör