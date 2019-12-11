Ersun Yanal'ın transfer listesi sızdı! İşte Fenerbahçe'de gidecek ve gelecek isimler...

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraktıktan sonra yeni sezonda şampiyonluğa ulaşmak amacıyla takımı baştan aşağı yenileyen Fenerbahçe, ocak ayında da kadrosunda büyük değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda iç ve dış transferde radikal kararlar alacak olan Kanarya'da teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesi ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe'de gidecek ve gelecek isimler...

Giriş Tarihi: 11.12.2019 20:10 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 20:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





