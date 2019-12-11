11 Aralık 2019, Çarşamba
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Ersun Yanal'ın transfer listesi sızdı! İşte Fenerbahçe'de gidecek ve gelecek isimler...
Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraktıktan sonra yeni sezonda şampiyonluğa ulaşmak amacıyla takımı baştan aşağı yenileyen Fenerbahçe, ocak ayında da kadrosunda büyük değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda iç ve dış transferde radikal kararlar alacak olan Kanarya'da teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesi ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe'de gidecek ve gelecek isimler...
Giriş Tarihi: 11.12.2019 20:10 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 20:59
- 1
- 42
- 2
- 42
- 3
- 42
- 4
- 42
- 5
- 42
Daha Fazla Gör
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı