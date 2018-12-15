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Ersun Yanal'dan yönetime güvence

Fenerbahçe'nin resmen açıkladığı yeni teknik direktörü Ersun Yanal imza öncesi yapılan özel görüşmede takımın kurtuluşu için yönetime güvence verdi.

Giriş Tarihi: 15.12.2018 21:23 Güncelleme Tarihi: 16.12.2018 07:55
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Ersun Yanal'dan yönetime güvence

Tarihinin en kötü dönemini geçiren Fenerbahçe teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal'ı resmen açıkladı.

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Ersun Yanal'dan yönetime güvence

Sarı lacivertli kulüp, Yanal'la 18 Aralık Salı günü saat 14.00'te sözleşme imzalanacağını duyurdu.

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Ersun Yanal'dan yönetime güvence

Öte yandan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticilerle görüşme için bir araya gelen Ersun Yanal'ın takımın kurtuluşu için reçeteyi belirlediği ve güvence verdiği öğrenildi.

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Ersun Yanal'dan yönetime güvence

Kadro bakımından elde bulunan oyuncuların kötü olmadığını söyleyen Yanal'ın yaşanan çalkantılı dönem nedeniyle takımın yıprandığını ifade ettiği belirtildi.

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Ersun Yanal'dan yönetime güvence

Milliyet'in haberine göre, Fenerbahçe'nin tüm sıkıntılara rağmen güçlü bir takım olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam takıma gelecek yeni havayla toparlanacaklarını söyledi ve eski günlere dönüleceği konusunda yönetime güvence verdi.

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