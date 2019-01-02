02 Ocak 2019, Çarşamba

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Ersun Yanal'dan sürpriz transfer isteği!

Fenerbahçe'de ikinci yarı için kolları sıvayan Ersun Yanal, sürpriz bir bölgeye transfer istedi.

Giriş Tarihi: 02.01.2019 12:19 Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 12:20
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Ersun Yanaldan sürpriz transfer isteği!

Ersun Yanal, kadroda Ayew ve Valbuena gibi iki kenar oyuncusu olmasına rağmen kanat pozisyonu için yönetimden transfer talebinde bulundu.

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Ersun Yanaldan sürpriz transfer isteği!

Milliyet'in haberine göre, Valbuena'nın hücum performansından çok memnun olan Yanal, bu bölgeye daha önce çalıştığı Sow tipinde bir sol kanat oyuncusunun kadroya katılmasını istedi.

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Ersun Yanaldan sürpriz transfer isteği!

Tecrübeli teknik adamın bu isteğinin arkasındaki en büyük etkenin ise Valbuena'nın savunma yönünde aksaması olduğu ifade edildi.

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Ersun Yanaldan sürpriz transfer isteği!

Fransız futbolcuya hücumda çok güvenen Ersun yanal, savunma yönünün aksama ihtimali nedeniyle bu bölgeye takviye planlıyor.

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Ersun Yanaldan sürpriz transfer isteği!

Fenerbahçe'de Aatif affeidldi ve takıma döndü. Ancak Faslı futbolcunun durumunun belirsiz olması yüzünden sol kanatta sıkıntı yaşanabilir.

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