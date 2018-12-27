27 Aralık 2018, Perşembe

A SPOR GALERİ

Ersun Yanal'dan özel transfer talebi!

İlk devreyi düşme hattında tamamlayarak hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe'de gözler yapılacak transferlere çevrilmişken sarı lacivertli ekipte sıcak bir gelişme yaşandı.

Giriş Tarihi: 27.12.2018 15:45 Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 15:47
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Ersun Yanaldan özel transfer talebi!

Geçtiğimiz günlerde Ersun Yanal ve Ali Koç'un gerçekleştirdiği zirve sonrası Yanal'ın transfer listesindeki isimlere başkan Koç'tan onay çıkmıştı.

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Ersun Yanaldan özel transfer talebi!

Ali Koç'un zirveden hemen sonra kurmaylarına transfer çalışmalarına başlamaları talimatı da vermişti.

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Ersun Yanaldan özel transfer talebi!

Zirvede Yanal'ın Koç'a sunduğu listedeki isimler belliydi ancak görüşmeye dair çarpıcı bir detay daha ortaya çıktı.

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Ersun Yanaldan özel transfer talebi!

Islam Slimani'nin tepki toplayan kötü performansı, Roberto Soldado ve Frey'in da istenen seviyeye gelememesi nedeniyle Fenerbahçe'nin öncelikli olarak forvet transferi yapması bekleniyordu.

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Ersun Yanaldan özel transfer talebi!

Fakat ara transfer dönemi için Ersun Yanal'ın Ali Koç'tan özel bir talebi olduğu öğrenildi.

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