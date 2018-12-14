14 Aralık 2018, Cuma

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Ersun Yanal'dan flaş Ozan Tufan kararı! Yönetime bizzat iletti

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Aykut Kocaman döneminde kadro dışı kalan; Phillip Cocu döneminde de forma şansı bulamayarak U21 takımına gönderilen Ozan Tufan hakkındaki kararını verdi.

Giriş Tarihi: 14.12.2018 12:59 Güncelleme Tarihi: 14.12.2018 13:06
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Ersun Yanaldan flaş Ozan Tufan kararı! Yönetime bizzat iletti

Fenerbahçe'de Ersun Yanal resmen takımın başına getirilirken, tecrübeli çalıştırının yönetimle yaptığı görüşmelerin detayları da ortaya çıktı.

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Ersun Yanaldan flaş Ozan Tufan kararı! Yönetime bizzat iletti

Yönetim kanadıyla, Ersun Yanal arasında Ozan Tufan konusu da yapılan görüşmelerin ardından netlik kazandı.

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Ersun Yanaldan flaş Ozan Tufan kararı! Yönetime bizzat iletti

Tecrübeli teknik adam, takımın yetersiz oyun anlayışını baz alarak mevcut kadrodan en üst verimi almak için girişimlere başladı.

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Ersun Yanaldan flaş Ozan Tufan kararı! Yönetime bizzat iletti

Akşam'ın haberine göre; Yanal, takımda kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın affedilmesini istedi.

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Ersun Yanaldan flaş Ozan Tufan kararı! Yönetime bizzat iletti

Fenerbahçe'de Comolli'nin de olumlu karar vermesi sonucu yıldız oyuncunun takıma geri döneceği gelen bilgiler arasında.

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