Ersun Yanal kulübede çılgına döndü!

Fenerbahçe ile Alanyaspor Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler 1-0 öne geçtiği karşılaşmada art arda goller yiyerek büyük şok yaşadı. Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal takımın yediği gollerden sonra kulübede adeta çılgına döndü. İşte o anlar ve Alanyaspor - Fenerbahçe maçından kareler...

Giriş Tarihi: 16.09.2019 22:16 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 22:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





