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A SPOR GALERİ
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Ersun Yanal kulübede çılgına döndü!
Fenerbahçe ile Alanyaspor Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler 1-0 öne geçtiği karşılaşmada art arda goller yiyerek büyük şok yaşadı. Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal takımın yediği gollerden sonra kulübede adeta çılgına döndü. İşte o anlar ve Alanyaspor - Fenerbahçe maçından kareler...
Giriş Tarihi: 16.09.2019 22:16 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 22:16
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