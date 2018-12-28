28 Aralık 2018, Cuma

A SPOR GALERİ

Ersun Yanal aradığı orta sahayı buldu

Ara transfer döneminde golcü transferi yerine hem hücum hem orta saha yükünü kaldırabilecek 8 numara pozisyonuna öncelik verilmesini isteyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal istediği tarzda oyuncuyu İtalya'da buldu!

Giriş Tarihi: 28.12.2018 11:08 Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 11:12
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Ersun Yanal aradığı orta sahayı buldu

Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın istediği çok yönlü orta sahayı Çizme'de buldu.

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Ersun Yanal aradığı orta sahayı buldu

Bonservisi Chelsea'de olan ve İtalyan kulübü Atalanta'da kiralık olarak forma giyen Mario Pasalic için devreye giren sarı lacivertli ekibin tranfer görüşmeleri için harekete geçtiği öğrenildi.

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Ersun Yanal aradığı orta sahayı buldu

Trar gazetesinin haberine göre, Pasalic'in transferini Ocak ayında ilk iş olarak bitirmeyi planlayan Fenerbahçe'den Atalanta'nın talep ettiği ücret de belli oldu.

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Ersun Yanal aradığı orta sahayı buldu

İtalyan ekibi, Pasalic için ödediği 1 yıllık kiralama bedeli olan 1 milyon euroyu sarı lacivertli kulüpten talep etti.

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Ersun Yanal aradığı orta sahayı buldu

23 yaşındaki oyuncunun hem hücumda iyi bir silah olduğu, hem de ön libero olarak da oynayabilen savunma yönü güçlü bir futbolcu olduğu belirtiliyor.

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