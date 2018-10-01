Erman Toroğlunun F.Bahçe için olay sözleri

DİKKAT ÇEKEN İFADELER

"Bir iş adamının ne derece futboldan anlamadığını, futboldan uzak olduğunu gösteriyor. Sen bu işi bilmiyorsan tavuğu kaz diye yedirirler. Konuştuğum üst düzey Fenerbahçeliler, ''Ali Koç beklediğimiz gibi çıkmadı'' diyorlar. Bu kişiler oy veren kişiler. Ali Koç'un artık abilerine danışması lazım. Fenerbahçe bu abi ya. Kolay iş değil. "