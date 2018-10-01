    02 Ekim 2018, Salı

    A SPOR GALERİ

    Erman Toroğlu'nun F.Bahçe için olay sözleri

    A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Takım Oyunu programında Çaykur Rizespor - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi.

    Giriş Tarihi: 01.10.2018 23:42 Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 00:24
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    Erman Toroğlu'nun F.Bahçe için olay sözleri
    Erman Toroğlunun F.Bahçe için olay sözleri

    TOROĞLU'NUN OLAY SÖZLERİ!

    Fenerbahçe ile ilgili olarak A Spor'da yorumculuk yapan Emran Toroğlu çarpıcı ifadeler kullandı.

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    Erman Toroğlu'nun F.Bahçe için olay sözleri
    Erman Toroğlunun F.Bahçe için olay sözleri

    "TRANSFER SAHTEKARLIĞI YAPMIŞ"

    "Fenerbahçe'de gitmesi gereken ilk adam Damien Comolli. Transfer sahtekarlığı yapmış! Yani kötü transfer yapmış, becerememiş. Comolli amatör bir adam değil, geçmişinde baya da profesyonelmiş."

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    Erman Toroğlu'nun F.Bahçe için olay sözleri
    Erman Toroğlunun F.Bahçe için olay sözleri

    DİKKAT ÇEKEN İFADELER

    "Bir iş adamının ne derece futboldan anlamadığını, futboldan uzak olduğunu gösteriyor. Sen bu işi bilmiyorsan tavuğu kaz diye yedirirler. Konuştuğum üst düzey Fenerbahçeliler, ''Ali Koç beklediğimiz gibi çıkmadı'' diyorlar. Bu kişiler oy veren kişiler. Ali Koç'un artık abilerine danışması lazım. Fenerbahçe bu abi ya. Kolay iş değil. "

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    Erman Toroğlu'nun F.Bahçe için olay sözleri
    Erman Toroğlunun F.Bahçe için olay sözleri

    "ERSUN'U GETİRMEZSEN..."

    "Herkes Ersun diyor şimdi. Şimdi sen Ersun'u değil başkasını getirsen taraftar iki maç sonra yine Ersun diye bağıracaklar."

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    Erman Toroğlu'nun F.Bahçe için olay sözleri
    Erman Toroğlunun F.Bahçe için olay sözleri

    "KİMSE F.BAHÇE'NİN BU HALE DÜŞMESİNİ..."

    "Türkiye'de hiç kimse Fenerbahçe'nin bu hallere düşmesini istemez. Galatasaraylılar da istemez. Kime çakacak yoksa? Gidip Başakşehir'e mi çakacak? Ben profesyonel olarak Fenerbahçe'yi isterim abi. Biz bu geminin içindeyiz."

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