22 Aralık 2019, Pazar

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Dev derbi öncesi son dakika gelişmesi! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş maçının 11'leri

Süper Lig'in 16. haftasındaki dev maçta Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Sezona hızlı bir giriş yaptıktan sonra inişli çıkışlı bir grafik sergileyen sarı-lacivertlilerde geleceği tartışılan Ersun Yanal, yılın son derbisinde rakibini devirip rahat bir nefes almak istiyor. 6 maçlık galibiyet serisinin ardından evinde BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında beklenmedik bir yenilgi alan siyah-beyazlılar ise ilk yarının bitimine 2 maç kala zorlu rakibini mağlup ederek zirve takibini sürdürme amacında... İşte Fenerbahçe -Beşiktaş derbisi öncesi yaşanan son dakika gelişmeleri, eksik oyuncular, derbi istatistikleri ve iki takımın muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 22.12.2019 11:19
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Dev derbi öncesi son dakika gelişmesi! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş maçının 11'leri

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş derbi mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

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Dev derbi öncesi son dakika gelişmesi! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş maçının 11'leri

Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Cüneyt Çakır'ın yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

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Dev derbi öncesi son dakika gelişmesi! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş maçının 11'leri

Ev sahibi ekip 15 hafta sonunda 25 puan toplarken konuk ekip ise 27 puan toplamayı başardı.

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Dev derbi öncesi son dakika gelişmesi! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş maçının 11'leri

Liderin arkasında bulunan iki ekip de kazanarak puan farkını eritmek istiyor.

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Dev derbi öncesi son dakika gelişmesi! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş maçının 11'leri

YILIN SON DERBİSİ!

Yılın son derbisinde Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor...

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