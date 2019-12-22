Dev derbi öncesi son dakika gelişmesi! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş maçının 11'leri

Süper Lig'in 16. haftasındaki dev maçta Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Sezona hızlı bir giriş yaptıktan sonra inişli çıkışlı bir grafik sergileyen sarı-lacivertlilerde geleceği tartışılan Ersun Yanal, yılın son derbisinde rakibini devirip rahat bir nefes almak istiyor. 6 maçlık galibiyet serisinin ardından evinde BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında beklenmedik bir yenilgi alan siyah-beyazlılar ise ilk yarının bitimine 2 maç kala zorlu rakibini mağlup ederek zirve takibini sürdürme amacında... İşte Fenerbahçe -Beşiktaş derbisi öncesi yaşanan son dakika gelişmeleri, eksik oyuncular, derbi istatistikleri ve iki takımın muhtemel 11'leri...