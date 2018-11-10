Comolli fena yakalandı! F.Bahçede herkes onu konuşuyor...

Comolli fena yakalandı! F.Bahçe'de herkes onu konuşuyor...

Fenerbahçe'de Sportif Direktör Comolli yine gündem oldu ama bu kez bir kareyle...

Giriş Tarihi: 10.11.2018 09:01 Güncelleme Tarihi: 10.11.2018 09:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





