    10 Kasım 2018, Cumartesi

    A SPOR GALERİ

    Comolli fena yakalandı! F.Bahçe'de herkes onu konuşuyor...

    Fenerbahçe'de Sportif Direktör Comolli yine gündem oldu ama bu kez bir kareyle...

    Giriş Tarihi: 10.11.2018 09:01 Güncelleme Tarihi: 10.11.2018 09:17
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    Comolli fena yakalandı! F.Bahçede herkes onu konuşuyor...

    Fenerbahçe'nin Anderlecht'i konuk ettiği ve 2-0 kazandığı maçın 82'nci dakikasında ortaya çıkan fotoğraf gündem oldu.

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    Comolli fena yakalandı! F.Bahçede herkes onu konuşuyor...

    Bu fotoğraf aslında Fenerbahçe'de sezon başından beri yaşananların da resmiydi.

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    Comolli fena yakalandı! F.Bahçede herkes onu konuşuyor...

    Bu dakikada 1 gol, 1 asistle gecenin yıldızı olan Mathieu Valbuena, yerini İsmail Köybaşı'na bıraktı.

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    Comolli fena yakalandı! F.Bahçede herkes onu konuşuyor...

    Teknik Direktör Koeman Galatasaray ve Anderlecht maçının kahramanını tribünlere alkışlatmak istiyordu. Dolayısıyla herkes ayağa kalktı.

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    Comolli fena yakalandı! F.Bahçede herkes onu konuşuyor...

    Sadece taraftarlar değil locadan maçı izleyen Başkan Ali Koç ve tüm yönetim de ayaktaydı.

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