    28 Eylül 2018, Cuma

    A SPOR GALERİ

    Comolli Benzia ve Ayew için harekete geçiyor!

    Fenerbahçe'de Comolli'nin sportif direktörlük görevine getirilmesiyle başlayan yapılanma döneminde önemli bir adım atmak için harekete geçiliyor.

    Giriş Tarihi: 28.09.2018 00:14 Güncelleme Tarihi: 28.09.2018 00:16
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    Comolli Benzia ve Ayew için harekete geçiyor!
    Comolli Benzia ve Ayew için harekete geçiyor!

    Fenerbahçe'de Comolli'nin sportif direktörlük görevine getirilmesiyle başlayan yapılanma döneminde önemli bir adım atmak için harekete geçiliyor.

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    Comolli Benzia ve Ayew için harekete geçiyor!
    Comolli Benzia ve Ayew için harekete geçiyor!

    Fransız futbol adamının, takımda kiralık olakrak görev yapan Benzia ve Ayew'in bonservislerinin alınması konusunda yönetimi ikna ettiği ifade ediliyor.

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    Comolli Benzia ve Ayew için harekete geçiyor!
    Comolli Benzia ve Ayew için harekete geçiyor!

    Benzia'nın durumu uygun!

    Bonservisi Lille kulübünde olan Cezayirli 10 numaranın satın alma opsiyonu 7.4 milyon Euro.

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    Comolli Benzia ve Ayew için harekete geçiyor!
    Comolli Benzia ve Ayew için harekete geçiyor!

    İlk olarak Benzia'nın kulübü Lille ile masaya oturulacak.

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    Comolli Benzia ve Ayew için harekete geçiyor!
    Comolli Benzia ve Ayew için harekete geçiyor!

    Sonrasında ise sıra Ayew'in kulübü Swensea'ye gelecek.

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