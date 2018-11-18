    18 Kasım 2018, Pazar

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    Comolli anlaştı Ali Koç veto etti!

    Fenerbahçe'de yola Erwin Koeman'la devam etme kararının ardındaki gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

    Giriş Tarihi: 18.11.2018 14:45 Güncelleme Tarihi: 18.11.2018 15:23
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    Comolli anlaştı Ali Koç veto etti!

    Güneş Gazetesi'nin haberine göre; Hollandalı teknik adamın ilk 3 maçındaki performansının yanı sıra, yeni hoca için yapılan çeşitli görüşmelerden istenen sonucun çıkmaması da "yola devam" kararında etkili oldu.

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    Comolli anlaştı Ali Koç veto etti!

    Damien Comolli'nin ilk hedefi olan Laurent Blanc'la bir görüşme gerçekleştirdiği ancak Fransız teknik adamın istediği oyuncuların alınamayacağını öğrenince anlaşmanın suya düştüğü aktarıldı.

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    Comolli anlaştı Ali Koç veto etti!

    SON KARARI ALİ KOÇ VERDİ

    Marka bir teknik adamla anlaşma noktasına gelindiği ancak son kararı Başkan Ali Koç'un verdiği öğrenildi. Koeman'la iyi bir ritm yakalanması, taraftarın da Hollandalıyı benimsemesi, devam kararında önemli rol oynadı.

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    Comolli anlaştı Ali Koç veto etti!

    Koç ile Comolli arasında yapılan istişarede, "Hocamızın donanımı yeterli. Oyuncu grubumuz kendisine saygı duyuyor. Kendisini kanıtlama çabasında… Şu mali tabloda yeni bir maceraya atılmaktansa ona bir şans vermemiz kulüp için daha iyi olacaktır" görüşünde birleşildi.

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    Comolli anlaştı Ali Koç veto etti!

    Fenerbahçe'de Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son verilmesi sonrası teknik direktörlük görevini yardımcı antrenörlerden Erwin Koeman üstlenmişti.

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