18 Kasım 2018, Pazar
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Comolli anlaştı Ali Koç veto etti!
Fenerbahçe'de yola Erwin Koeman'la devam etme kararının ardındaki gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkıyor.
Giriş Tarihi: 18.11.2018 14:45 Güncelleme Tarihi: 18.11.2018 15:23
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