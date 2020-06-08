08 Haziran 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Chelsea Michi Batshuayi'nin bonservisini belirledi! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin kiralanması için gündeminde bulunan Michy Batshuayi için kulübü Chelsea kararını verdi. "Maviler", Belçikalı oyuncuyu satma kararı alarak bonservisini belirledi.

Giriş Tarihi: 08.06.2020 14:42 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 14:43
ABONE OL
  • 1
  • 10
Chelsea Michi Batshuayi'nin bonservisini belirledi! Fenerbahçe...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, takımdaki geleceği merak edilen Belçikalı forvet Michy Batshuayi hakkında kararını verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Chelsea Michi Batshuayi'nin bonservisini belirledi! Fenerbahçe...

Adı son dönemlerde kiralık olarak Fenerbahçe'ye de yazılan golcü futbolcunun sözleşmesi 2021'de sona eriyor.

  • 3
  • 10
Chelsea Michi Batshuayi'nin bonservisini belirledi! Fenerbahçe...

Fransız forvet Olivier Giroud'nun sözleşmesini sürpriz bir şekilde uzatan Chelsea, Leipzig forması giyen Timo Werner'in transferini de bitirmişti.

  • 4
  • 10
Chelsea Michi Batshuayi'nin bonservisini belirledi! Fenerbahçe...

22 yaşındaki genç golcü Tammy Abraham ile birlikte takımdaki forvet sayısında artış yaşanan İngiliz ekibinde bir ismin gözden çıkartılacağı ve bu oyuncunun da Batshuayi olacağı ifade edildi.

  • 5
  • 10
Chelsea Michi Batshuayi'nin bonservisini belirledi! Fenerbahçe...

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Chelsea, Belçikalı futbolcusunu satmak istiyor ve belirlediği bonservis bedeli ise 45 milyon Euro...

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör