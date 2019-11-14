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Canlı yayında açıkladı! Fenerbahçe'de 4 ayrılık 3 transfer
Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan ve ilk 11 haftayı 20 puanla 2. sırada geçen Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İç ve dış transferde hareketli günler geçirmesi beklenen sarı-lacivertli takımla ilgili taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. A Spor muhabiri Göktuğhan Argın, canlı yayında Fenerbahçe'nin ocak ayında takımdan göndermeyi planladığı 4 ismi ve teknik direktör Ersun Yanal'ın istediği 3 transferi açıkladı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 14.11.2019 16:53 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 17:05
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